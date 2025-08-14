Kock
Vi söker en driven kock till Craft n' Draft i Kulturens Hus. Tjänsten är på heltid med start i början på augusti. Vi söker även dig som vill arbeta extra vid behov. Skriv i din ansökan, vilken tjänst du är intresserad av.
Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor genom vårt kollektivavtal med HRF
• 40 % personalrabatt och subventionerad lunch
Relevant restaurangutbildning eller motsvarande
Arbetslivserfarenhet från att arbeta i restaurangkök
Du talar och läser god svenska obehindrat
I din ansökan ska du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schewiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Övrig info
Du arbetar skift med arbetsrotation. Schemat följer verksamhetens behov.
Våra öppettider följer våra olika verksamheter i Kulturens Hus, vilket innebär varierande arbetstider med tidig morgon, kväll och helger (Öppettider ca 06:00-01:30).
Vänta inte med att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande.
Vid frågor kontaktar du Jeanette Lampinen Ek, jeanette.ek@ssp.se Ersättning
