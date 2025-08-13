kock
2025-08-13
Nu söker vi dig som vill jobba i ett mindre kök, bredvid och tillsammans med vår köksmästare.
Där du får möjligheten till en flexibel och kreativ roll, med vilt, lokalt och norden i fokus i vår matlagning. Vi jobbar främst mot konferenser, där 2 och 3 rätters menyer serveras, genuina vällagade luncher, bröllop, julbord mm, där du är med och skapar upplevelsen.
Du vill ta ansvar och driva köket tillsammans med vår köksmästare, ta ansvar och hjälpa till med menyer och inköp. Vi jobbar nära våra gäster så hög social kompetens efterfrågas. Du vill bli en självklar del i vårt team och vara med och långsiktigt utveckla en verksamhet med en spännande framtid. Där utveckling står högt på agendan.
Jobbet innebär en mix av dagar/kvällar och delvis helger. Du är flexibel och noggrann med tider och brinner för service, och engagemang för hela verksamheten.
Boende finns att tillgå, samt exklusiva möjligheter till främst jakt men också fiske om det är ett intresse. Naturen är något vi jobbar väldigt nära.
Hunger, nyfikenhet och ambition går före erfarenhet. Och vi kan tillsammans med vår köksmästare erbjuda goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Låter det här som ett intressant steg i din yrkeskarriär? mejla oss.
Lön och sysselsättningsgrad enl övk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: peter.ostanskar@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock östanskär". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östanskär Hotell & Konferens AB
(org.nr 556641-3091), http://ostanskar.se
Östanskär 153 (visa karta
)
855 97 INDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
verksamhetsansvarig
Peter Rönnqvist peter.ostanskar@hotmail.com 0765113803 Jobbnummer
9457675