Kock 100%, tillsvidare
Kalmarsunds gymnasieförbund-Restaurang och café / Kockjobb / Kalmar Visa alla kockjobb i Kalmar
2026-08-05
, Mörbylånga
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Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Restaurang och café inom Kalmarsunds gymnasieförbund ansvarar för skolmaten och cafeterian på Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Vi lagar mat från grunden och följer Livsmedelsverkets riktlinjer för bra mat i skolan. Hos oss blir du en del av ett arbetslag med stor sammanhållning och mycket arbetsglädje.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad, flexibel och noggrann kock till vårt kök på Lars Kaggskolan. Du kommer att ingå i ett team som tillsammans ser till att 1 400 elever får en positiv måltidsupplevelse. Du har ett genuint intresse för matlagning, service och att skapa goda relationer med både elever och personal. Tillagning av specialkost ingår i uppdraget.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en relevant utbildning inom restaurang och livsmedel samt erfarenhet av arbete som kock. Du är engagerad, flexibel och noggrann, har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Du har också ett serviceinriktat förhållningssätt och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
För att stärka Kalmarsunds gymnasieförbunds förmåga att bedriva verksamhet under höjd beredskap blir all tillsvidareanställd personal krigsplacerad.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan! ! Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334606 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmarsunds Gymnasieförbund
Box 804 (visa karta
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391 28 KALMAR Arbetsplats
Kalmarsunds gymnasieförbund-Restaurang och café Kontakt
Kostchef
Kerstin Berg kerstin.berg@gyf.se 010-352 74 02 Jobbnummer
10022298