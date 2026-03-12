Kock - Specialkost Malmö
2026-03-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Helsingborg
Skolfood söker en erfaren kock inom storhushåll med inriktning på special- och allergikost.
Du är en morgonpigg, glad, trevlig & tillmötesgående person. Du är prestigelös och du tar dig med glädje an både stora och små uppgifter.
Det är av största vikt att du är engagerad i ditt arbete och har en positiv och lösningsorienterad inställning. För att lyckas i rollen bör du ha både hög stresströskel och stor kapacitet då det förekommer perioder med hög arbetsbelastning. Du bör ha god köksvana och specialkostkunskaper. Dina ansvarsområden är tillagning av skolmåltider men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Svenska i tal och skrift är ett krav då vi arbetar med känsliga grupper som har specialanpassad kost.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och produktion
Hantering enligt livsmedelslagen och gällande egenkontroller.
Samt alla de förekommande arbetsuppgifter som finns i ett produktionskökDina personliga egenskaper
God förmåga att hantera stress
Organiserad i ditt arbete då arbetsuppgifterna ställer höga krav på noggrannhet
Flexibel och självgående
Engagemang
God servicekänsla
Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet
Erfarenhet om livsmedelshantering
Tala och skriva på svenska obehindrat är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: rekrytering@skolfood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOCK MALMÖ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skolfood i Göteborg AB
(org.nr 556601-2216), https://www.skolfood.se/
Kosterögatan 12 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Skolfood AB Kontakt
Verksamhetschef
Daniel Svensson Daniel.s@skolfood.se Jobbnummer
9792578