Kock - Melanders NK
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2026-08-04
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Ända sedan den första Melanders-butiken öppnade 1961 i Östermalms Saluhall har vår främsta drivkraft varit att erbjuda de absolut finaste råvaror naturen kan uppbringa.
NK:s saluhall är ett kulinariskt mecka för alla sanna mat-entusiaster. På Melanders NK kan du njuta av både fantastisk miljö och gastronomiska upplevelser, oavsett vad du är på för humör. Lunch eller middag i restaurangen, AW med bubbel och ostron i skaldjursbaren eller varför inte slå på stort och ta in en platå med pinfärska skaldjur?
Vi på Melanders NK söker nu en till kock till vår köksteam. Vi söker dig med passion för matlagning och som tillsammans med oss vill ge våra gäster en minnesvärd matupplevelse. Du är en bra lagspelare, som även är duktig att jobba självständigt. Vi ser att du trivs i ett högt tempo och är kvalitetsmedveten. Här finns det plats för dig som har viljan att bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter.
Tjänsten är en tidsbegränsad deltidsanställning fram till årsskiftet 2026/2027.
Vi söker dig som:
Minst 3 års erfarenhet i en motsvarande roll.
Har erfarenhet från a la carte och service
Har god samarbetsförmåga och gillar ordning och reda.
Gillar stundtals högt tempo och kan hantera en egen station
Har genuint intresse av mat
Är flexibel och inte räds för att hjälpa till där det behövs, även utanför köket
Vi erbjuder dig:
Ett stimulerande och utvecklande jobb i ett fantastiskt team
En anställning i en av Sveriges största restaurangkoncerner
Utvecklingsmöjligheter inom koncernen
Kollektivavtal
Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig till oss! Rekryteringsarbetet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8170524-2131184". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB
(org.nr 559095-4276), https://karriar.srwh.se
Hamngatan 18-20 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Restauranger och Wärdshus Holding AB Jobbnummer
10022171