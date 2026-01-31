Kock - Basta Uppsala!
Restaurang Basta Falun AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-01-31
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Basta Falun AB i Uppsala
, Stockholm
, Gävle
, Falun
, Borlänge
eller i hela Sverige
Dröm stort - bli en del av Basta!
Basta är en restaurangkedja inom casual dining som erbjuder fantastiska gästupplevelser i vackert designade miljöer. Med färgstark inspiration från de smala gränderna i Amalfi hela vägen upp till norra Milano är vi stolta över vår generösa mat och vår genuina italienska gästfrihet.
Konceptet är en del av Urban Italian Group (UIG), och vi är idag en familj på 350 fantastiska medarbetare som fortsätter växa. Varje dag serverar vi över 3 000 gäster på våra 11 trattorior.
Om dig och rollen
Vi söker en skicklig och organiserad Kock (Chef de Partie) med erfarenhet från kök i högt tempo och en genuin passion för matlagning. Du är noggrann med kvalitet och konsekvens, arbetar bra under press och trivs i ett professionellt och stöttande team.
I rollen ansvarar du för att säkerställer att rätterna tillagas enligt företagets standarder och recept. Du rapporterar till Head Chef eller Sous Chef och har en viktig roll i att leverera hög service och en jämn, förstklassig gästupplevelse.
Huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för din station och leda kollegorna inom din sektion
Förbereda och tillaga rätter enligt recept och kvalitetsstandarder
Säkerställa att mise en place är förberedd enligt standard och välorganiserad inför service
Upprätthålla jämn kvalitet, högt tempo och precision under service
Hålla din station ren, organiserad och alltid redo för service
Kommunicera tydligt med köksteamet under service
Stötta kollegor och bidra till en positiv teamkultur
Säkerställa full efterlevnad av företagets HACCP-rutiner
Grundläggande krav
Erfarenhet från en liknande roll i ett kök med högt tempo
Starka kommunikations- och ledaregenskaper
Mycket god organisationsförmåga och förmåga att arbeta under tidspress
Goda kunskaper inom livsmedelssäkerhet och hygienrutiner
Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt bidra till teamets framgång
Förmåga att konsekvent leverera rätter av hög kvalitet i en miljö med stora volymer
Förmåner
Vårt team består av varmhjärtade och otroligt skickliga kollegor som kommer att se till att du känner dig varmt välkommen redan från din första dag.
Konkurrenskraftig marknadslön + dricks
I genomsnitt 40 timmar per vecka
Boende erbjuds (villkor gäller)
Säsongsanställningar och tillsvidareanställningar
Tipsbonus på 5 000 SEK när du rekommenderar en kollega som blir anställd
Utvecklingsmöjligheter i toppklass
Regelbundna uppföljningar och löneutvärderingar
Gedigen introduktion, cross training och en individuell utvecklingsplan
Den oförglömliga årliga UIG-galan och roliga teamkvällar
Internationella resor och möjlighet att arbeta utomlands
Vänner för livet
Det här erbjuder vi
Att bli en del av Urban Italian Group innebär att du kliver in i en levande och framåttänkande familj där kreativitet möter samarbete.
Utveckling & Möjligheter: Utveckla dina färdigheter inom en av Skandinaviens snabbast växande restauranggrupper, med goda möjligheter att ta steget vidare till mer seniora roller i köket.
Lär av starka ledare: Arbeta sida vid sida med erfarna Head Chefs och Sous Chefs som stöttar din utveckling och hjälper dig att finslipa ditt hantverk.
Konkurrenskraftiga villkor: Ta del av en konkurrenskraftig lön och trygga arbetsförhållanden i en professionell köksmiljö.
Professionell utveckling: Få praktisk erfarenhet, strukturerad utbildning och möjligheten att bredda dina kulinariska kunskaper inom olika koncept.
En stöttande teammiljö: Bli en del av en positiv och respektfull kökskultur där samarbete, kvalitet och stolthet i hantverket alltid står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7148566-1817645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Basta Falun AB
(org.nr 559070-7864), https://jobb.urbanitaliangroup.se
Gamla torget 5 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Basta Jobbnummer
9715696