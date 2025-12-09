KMA - ansvarig till Revent International AB
2025-12-09
Brinner du för kvalitet, miljö och hållbarhet? Då vill vi ha dig med på vår resa!
Är du en tekniskt lagd person som är snabb på att upptäcka potentiella förbättringsområden? Gillar du struktur, problemlösning och att driva förändring på riktigt? Perfekt - vi letar efter dig!
Om Revent & information om tjänsten
Vi på Revent International AB är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning till bagerier över hela världen. 1958 uppfann Revent stickugnen och har sedan dess varit marknadsledande och omtalade i branschen för sin innovation. Utöver stickugnar utvecklar vi även jässkåp och vakuumkylar.Vårt huvudkontor ligger i Upplands Väsby och här arbetar cirka 100 personer inom marknadsföring, utveckling, konstruktion, service, inköp och produktion. Utöver detta har vi dotterbolag i USA, Tjeckien och Mexiko, samt ett omfattande återförsäljarnätverk i cirka 50 länder världen över.Vi söker nu en ny kollega, en KMA-ansvarig som vill vara en drivande kraft bakom våra kvalitets-, miljö- och hållbarhetsinitiativ och ta en central roll i vår utveckling. Hos oss får du arbeta både strategiskt och operativt, med stort eget ansvar och nära samarbete med ledning och kollegor i hela verksamheten. I din roll rapporterar du direkt till VD.
Vad kommer du att göra hos oss?
Övergripande kommer du att ansvara för att utveckla och implementera gemensamma arbetssätt kring kvalitet, miljö och hållbarhet. Detta både i Sverige och hos våra dotterbolag med ett specifikt fokus på USA. Vi vill att samma standard tillämpas konsekvent inom hela bolaget, oavsett geografisk lokalisering. Dina arbetsuppgifter i detalj:
Kvalitet i fokus - Du utvecklar och dokumenterar vårt kvalitetsledningssystem (ISO 9001), följer upp nyckeltal, leder interna och externa revisioner och säkerställer att vi gör rätt - varje gång. Du är också vår kontaktperson mot kunder och certifieringsorgan.
Miljö och hållbarhet - Du hjälper oss att ta vårt miljöarbete till nästa nivå. Det innebär att forma och förankra miljöpolicy, utbilda organisationen och se till att vi når våra miljömål (ISO 14001).
Avvikelsehantering och förbättring - Om något går snett, är det du som driver utredning, åtgärder och lärande - ibland ensam, ibland med ett team som du samordnar.
Ledningsstöd - Du sammanställer rapporter, KPI:er och protokoll till ledningen och är en nyckelperson i arbetet med ständiga förbättringar.
Utbildning och kultur - Du sprider ett positivt kvalitets- och miljötänk i hela organisationen och ansvarar för att kompetensen inom området finns på plats i alla led i organisationen.
Vi söker dig som
Är en drivande person samt trivs att jobba i en internationell miljö. Du har även:Eftergymnasial utbildning - gärna teknisk
Minst 3 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri
Goda kunskaper i ISO 9001, ISO 14001, LEAN, Six Sigma och gärna TS
Erfarenhet av visuell styrning och målstyrning
Certifiering som internrevisor (merit)
Starka kunskaper i Excel och MS Office
Är trygg i din kommunikation - både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska
Gillar att resa och är okej med att resa upp till 10 gånger/år
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du en nyckelroll där du verkligen kan göra skillnad - både i vardagen och i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Du får stort förtroende och arbetar nära både ledningen och övriga delar av verksamheten. Tillsammans driver vi arbetet för en mer hållbar och ansvarsfull framtid. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, samarbete och ständig utveckling - här växer vi tillsammans.
Är du redo?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande!Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till Josefine Nelander Staffing & Recruiting Partner Josefine.nelander@simplifiedco.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
