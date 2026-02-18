Klinikchef Lilla Edet
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Lilla Edet Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lilla Edet
2026-02-18
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Lilla Edet
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Om oss
"Hos oss på Folktandvården Lilla Edet arbetar vi i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag.
Vi har har 8 behandlingsrum och är ca 15 engagerade medarbetare.
Här får vi arbeta med hela vår kompetens då vi möter en stor variation av vårdbehov i vår vardag.
Vi söker en klinikchef som vill driva kliniken framåt. Du leder och utvecklar verksamheten med helhetssyn och engagemang för både områdes- och förvaltningsnivå. Ett viktigt uppdrag är också att representera Folktandvården i ex det lokala folkhälsoarbetet i närområdet. Du är en god ambassadör för Folktandvården och delar vår värdegrund och verksamhetsidé. Du verkar aktivt utifrån de verksamhetsstrategier som Folktandvården valt. Du ingår i områdets ledningsgrupp. Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter.
Vi vill att du:
Har relevant högskoleutbildning och/eller erfarenhet av ledarskap inom tandvårdsverksamhet.
Är förtroendeingivande, lyhörd och empatisk
Har tillit och främjar delaktighet, skapar trygghet och för en öppen dialog med arbetsgruppen
Är kommunikativ och informativ
Visar uppskattning och skapar förutsättningar för en feedbackkultur på kliniken
Är tydlig med mål och förväntningar på individ och grupp
Främjar utveckling, både för individ och verksamhet
Är nyfiken och lösningsfokuserad
Tar initiativ och ansvar, är drivande och tar beslut för att tillsammans med medarbetarna nå mål och resultat
Chefsrekrytering inom Folktandvården följer chefsrekryteringsprocessen inom Västra Götalandsregionen. som en del av urvalsprocessen kan testning vid regionens Center för chefsrekrytering förekomma.
Intervjuer sker via Teams den
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Lilla Edet Kontakt
Områdeschef Malin Bomberg 072-2077059 Jobbnummer
9748771