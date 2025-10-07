Klinikchef Angered Göteborg
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!Publiceringsdatum2025-10-07Om företaget
Folktandvården Angered är en modern och väletablerad klinik som ligger i hjärtat av Angered Centrum, med goda kommunikationer och närhet till både natur och samhällsservice.
År 2017 flyttade kliniken till nya, stora och ljusa lokaler fördelade på två våningsplan i Angereds Centrum. Lokalerna är moderna och välanpassade för vår verksamhet, vilket skapar en trivsam miljö både för medarbetare och patienter.
Vi är en stor klinik med cirka 45 medarbetare och 14 fullt utrustade behandlingsrum. Vårt team består av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, hälsopedagog och receptionister som tillsammans skapar en trygg och professionell miljö.
Tillsammans arbetar vi för att erbjuda våra patienter tillgänglig och högkvalitativ tandvård. Vi möter en bred och varierad patientgrupp, vilket gör vårt arbete både utmanande, utvecklande och meningsfullt.
På kliniken utför vi även behandlingar med lustgas, och vi är stolta över att regelbundet ta emot både VFU- och LIA-studenter. Att handleda studenter och bidra till framtidens tandvård är en viktig och naturlig del av vår verksamhet.
Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, engagemang och en stark vilja att utvecklas. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling, handledning och teamarbete. Som ledare spelar du en nyckelroll i att skapa en strukturerad, trivsam och inspirerande arbetsplats där alla får möjlighet att växa.
Kompetenskrav och profil
Vi söker dig som vill driva kliniken framåt. Du leder och utvecklar verksamheten med helhetssyn och engagemang för både områdes- och förvaltningsnivå. Ett viktigt uppdrag är också att representera Folktandvården i ex det lokala folkhälsoarbetet i närområdet. Du är en god ambassadör för Folktandvården och delar vår värdegrund och verksamhetsidé. Du verkar aktivt utifrån de verksamhetstrategier som Folktandvården valt. Du ingår i områdets ledningsgrupp. Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter.
Vi vill att du:
har relevant högskoleutbildning och/eller erfarenhet av ledarskap inom tandvårdsverksamhet.
har förståelse för att verka i ett utsatt område och kan möta de utmaningar det innebär
är flexibel och innovativ, med förmåga att tänka nytt och utmana befintliga strukturer
är empatisk, lyhörd och varm - leder med omtanke och hjärta
har ett tydligt, tryggt och prestigelöst ledarskap
är målinriktad och leder mot uppsatta mål utan att detaljstyra
är modig och beslutsför - vågar fatta beslut och hantera konflikter
är närvarande och tillgänglig i vardagen
öppen och transparent i sin kommunikation
skapar god arbetsmiljö och främjar samarbete
Chefsrekrytering inom Folktandvården följer chefsrekryteringsprocessen inom Västra Götalandsregionen. som en del av urvalsprocessen kan testning vid regionens Center för chefsrekrytering förekomma.
Intervjuer sker via Teams den 17 november 2025
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
