Klinikchef
Hälsan Folktandvård
Vill du leda och fortsätta utveckla en av Jönköpings mest centrala Folktandvårdskliniker som dessutom är en del av en av landets främsta Regioner? Nu söker vi en klinikchef till Hälsan Folktandvård.
Hälsan Folktandvård är belägen i Jönköpings centrum med närhet till det mesta. Kliniken består av 35 engagerade medarbetare med olika lång erfarenhet vilket möjliggör att vi kan erbjuda alla typer av behandlingar.
Rollen som klinikchef
I uppdraget som klinikchef har du arbetsmiljöansvar och personalansvar för tandläkare, tandhygienister samt tandsköterskor. Du ansvarar för klinikens verksamhet, medarbetare och ekonomi. Med stöd av klinikkoordinator bedriver ni utvecklings- och förändringsarbete, verksamhetsplanering och uppföljning. Som chef utövar du ett nära ledarskap där du stöttar, coachar och utmanar dina medarbetare för att ni tillsammans ska nå verksamhetens mål.
Utöver arbetet som klinikchef ingår också arbete inom din odontologiska profession på kliniken.
Din blivande arbetsplats
Hälsan Folktandvård är en av Jönköpings största folktandvårdskliniker med totalt 35 medarbetare. Kliniken finns i västra Centrum, nära Jönköping University.
På kliniken har vi ett bra arbetsklimat där samarbete och god kommunikation värderas högt. Hos oss är alla medarbetare engagerade i klinikens utveckling. Kliniken leds av klinikchef och klinikkoordinator.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som vill vara med och forma framtidens tandvård och som tillsammans med din klinikkoordinator vill leda och utveckla Hälsan Folktandvård. Som ledare är du kommunikativ, trygg och lyhörd. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av en ledande befattning. Du har odontologisk utbildning och klinisk yrkeserfarenhet inom din profession. Tillsammans med din klinikkoordinator leder och utvecklar ni klinikens medarbetare - med uppdrag att ge bästa möjliga vård till våra patienter.
Du som söker är trygg i dig själv och din roll som ledare. Du har ett genuint intresse för ledarskap och har förmåga att motivera och skapa engagemang hos dina medarbetare. Du har en förmåga att se till helheten och vill verka som en del av en större organisation.
I rollen som klinikchef har du stora kontaktytor varpå arbetet kräver mycket god samarbetsförmåga och bygger på att du är relationsskapande både internt och externt. Du har förmåga att behålla ditt lugn i ansträngda situationer och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du har goda kunskaper i svenska språket och en utvecklad kommunikativ förmåga med vilken du skapar transparens och tydlighet på kliniken. Du är mån om att stämma av förväntningar och säkerställer budskap nått fram. Vidare är du kvalitetsmedveten och utvecklingsorienterad. Du planerar ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt. Du trivs i rollen som arbetsgivarrepresentant och i de beslut du tar ser du till hela verksamhetens bästa.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Genom ett nära samarbete med din klinikkoordinator leder och utvecklar ni tillsammans kliniken och dess medarbetare. I Folktandvården finns även goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte med andra klinikchefskollegor då ni regelbundet möts i nätverk för verksamhetsområdets klinikledningar. Som chef i Region Jönköpings län är du därtill en del i ett större sammanhang där du kontinuerligt verkar i regionsövergripande nätverk.
Du har stöd från din närmaste chef samt stödfunktionerna på Folktandvårdens ledningsstab vilket skapar goda förutsättningar för att lyckas med uppdraget.
Tjänsten som klinikchef är ett tidsförordnad på 2-4 år med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid och start sker enligt överenskommelse. Utöver förordnandet som klinikchef erbjuder vi dig en grundanställning inom din odontologiska profession i Folktandvården Region Jönköpings län.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. För dig som flyttar till vårt län erbjuder vi också flyttbidrag. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta tandvårdschef Angelica Nilsson Andersson på telefonnummer 073-419 98 91 eller maila angelica.nilsson.andersson@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 7 januari 2026. Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
