Klinikassistent till ögonklinik
Vision 2000 AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vision 2000 AB i Stockholm
Odenplans Ögonklinik som bedrivs av en ögonläkare, efterlyser en ersättare till sin assistent som efter många års arbete, har flyttat tillbaka till sin hemstad i Skåne.
Arbetsuppgifterna är varierande :
Du kommer att jobba både på receptionen för att ta emot patienter och för att utföra olika mätningar med hjälp av våra digitala apparater.
Naturligtvis är det lättare för dig om du tidigare arbetat inom sjukvården men om du inte har gjort det, gör inget, eftersom arbetsuppgifterna upprepar sig hela tiden, men det är viktigt att du har lätt att lära dig, är anpassningsbar, självständig och strukturerad.
Du förväntas vara punktlig och komma i tid till arbetet.
Att alltid ge bästa service är en grundinställning du har.
Du är duktig på att formulera dig i tal och skrift och talar flytande svenska.
Du tycker om att jobba med människor och ge god service. Som person är du initiativrik med ett öga på vad som behöver göras, kan arbeta självständigt och ibland ensam i en mysig, hypermodern ögonmottagning.
Arbetstid: Initialt gäller det timanställning men om allt går efter planerna, övergår den till tillsvidareanställning.
Vi behöver dig ganska omgående så om du är intresserad av det, vänta inte med din anmälan.
Ta gärna en tydlig bild på dig själv och skriv din ålder, och lite om din familj, och bifoga ditt CV och skriv var du bor för att underlätta det hela.
Om du tidigare har ansökt om tjänsten hos oss under rubriken Zebrakliniken, och är fortfarande intresserad av det, kan du ansöka igen då vi har uppdaterat annonsen.
Tack för din ansökan.
Nedan mail kan du använda för att skicka din ansökan:nymedarbetare@odeneye.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: nymedarbetare@odeneye.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vision 2000 AB
(org.nr 556481-6923)
Västmannagatan 45 (visa karta
)
113 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Zebrakliniken Jobbnummer
10000174