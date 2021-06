Klinikadministratör, Folktandvården Våxnäs - Region Värmland - Tandsköterskejobb i Karlstad

Region Värmland / Tandsköterskejobb / Karlstad2021-06-30Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.Vi söker en klinikadministratör med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat förordnande som klinikadministratör.Folktandvården Våxnäs har en härlig, öppen och positiv atmosfär. Vi arbetar tillsammans och sträcker ut en hjälpande hand åt varandra. På kliniken jobbar vi med flera olika nischar. Våra lokaler är lättillgängliga och har bra parkeringsmöjligheter. Vi är 24 medarbetare och arbetar med 4870 vuxna patienter och 3425 barn. Under hösten-21 kommer vi även att starta upp arbetssättet 7-7.Karlstad är en stad med många sidor, bland annat känd som idrottsstaden, universitetsstaden och kulturstaden. Karlstad och Värmland erbjuder många goda boendemiljöer och här finns förutsättningar att skapa livskvalitet även vid sidan av jobbet. Kring Karlstad finns Vänerns vatten och en omväxlande natur att tillgå. Läs mer på www.karlstad.se Klinikadministratör, Folktandvården Våxnäs2021-06-30Dina arbetsuppgifter är att samverka med klinikchefen med personaladministrativa och andra klinikledningsuppgifter. Du blir en viktig kontaktperson utåt för kliniken mot patienter, andra verksamheter, kunder och leverantörer. Det kommer även att ingå patientarbete samt andra arbetsuppgifter inom tandsköterskans/tandhygienistens kompetensområde.Övrig informationInför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.Examinerad tandsköterska eller tandhygienist, gärna med några års erfarenhet.Vi söker dig som är positiv och utåtriktad samt har en god förmåga att kommunicera och samverka. Vi ser gärna att du är flexibel och gillar utmaningar, men framförallt kan ge våra patienter ett gott omhändertagande.AnsökanInför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Läs mer härHär kan du läsa mer om Folktandvården VärmlandFacklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00:SRAT, Alisa MehmedovicVision, Charlotta ZetterqvistVaraktighet, arbetstid100% , Tillträde enligt överenskommelseIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-22REGION VÄRMLAND5839042