Klientkonsult / Senior Systemkonsult - Windowsmiljö
Eccera Professionals AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-01
Vi söker nu en senior IT-konsult till ett längre uppdrag hos en statlig verksamhet i Göteborg. Rollen är tekniskt tung och passar dig med bred och djup erfarenhet av Windowsbaserade miljöer i större organisationer.
Du kommer arbeta med drift, förvaltning, utveckling och 2nd line-support inom server- och klientmiljö samt vara rådgivande inom området.
Omfattning: 80 % (4 dagar/vecka), med möjlighet till utökning.
Långsiktigt uppdrag med möjlighet till förlängning.
Arbetet sker huvudsakligen på plats i centrala Göteborg med möjlighet till viss distans. Kvällsarbete kan förekomma cirka en gång per månad.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Arbetsuppgifter i urval
Drift och utveckling av Windows server- och klientmiljö
2nd line-support via ärendehanteringssystem
Hantering av AD, Azure AD, Exchange och SCCM
Patch- och versionshantering (WSUS)
Scriptning och automatisering
Installation och konfigurering av servrar
Livscykelhantering av Windowsmiljö
Hantering av konferenssystem, printmiljö och MDM

Publiceringsdatum: 2026-03-01

Kvalifikationer
Minst 12 års erfarenhet av Windows Server, Windows klientmiljö och Active Directory
Minst 10 års erfarenhet av Azure AD, Exhange, SCCM och konferenssystem (Audio/Video)
Minst 5 års erfarenhet av Microsoft Office (on-prem & M365) samt WSUS
Minst 3 års erfarenhet av printlösningar (till exempel Ricoh, Papercut), MDM (som MobileIron/Ivanti) och e-postsäkerhet/spamfilter (till exempel Vipre)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift (all dokumentation sker på svenska)
Meriterande
Minst 2 års erfarenhet från arbete inom myndighet
Minst 2 års erfarenhet av Jira
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com Jobbnummer
9769601