Klienthandläggare till VO Kristianstad

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Kristianstad är en del av Kriminalvårdens region Syd och omfattar för närvarande anstalten Kristianstad, belägen ca 10 km söder om Kristianstad. I dagsläget har den anstalten ca 145 intagna och 120 anställda. Vi står under en omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Inom några år beräknas den nya anstalten Vä ha plats för ca 600 intagna och ha 500 anställda. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare mfl.)Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Under ledning av kriminalvårdsinspektör ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär att kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, samt att bereda och fatta beslut enligt fängelse- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som klienthandläggare är det viktigt att du har ett strukturerat och organiserat arbetssätt. Du planerar och genomför ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning eller tillfälliga arbetsuppgifter. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter rådande omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Som person är du trygg, stabil och skiljer på det personliga och professionella. Det är viktigt för dig att alltid agera i enighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Du är pedagogisk och har ett tydligt sätt att kommunicera, samt anpassar sättet att förmedla information efter mottagaren för att säkerställa att ditt budskap gått fram.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen (tex jurist- socionom- samhällsvetenskap-) eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig.
* Erfarenhet av handläggning inom stat, kommun eller landsting.
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
* B-körkort.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av handläggning inom kriminalvården.
* Goda kunskaper om förvaltningslagen.
* Relevanta språkkunskaper.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
