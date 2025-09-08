Klienthandläggare till verksamhetsområde Saltvik
Kriminalvården, VO Saltvik / Kriminalvårdarjobb / Härnösand Visa alla kriminalvårdarjobb i Härnösand
2025-09-08
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, VO Saltvik i Härnösand
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Saltvik omfattar anstalterna Saltvik, Härnösand och Ljustadalen samt häktet Saltvik. Inom verksamhetsområdet finns en stor bredd från den öppna kvinnoanstalten Ljustadalen till den slutna anstalten Saltvik som utöver normalavdelningar också har en av landets tre säkerhetsenheter. Även anstalten Härnösand är en sluten anstalt. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller arbetar inom anstalternas förpackning/montering, tvätteri eller trä- och mekanisk industri. Till anstalten respektive häktet Saltvik tar du dig enkelt med buss eller med bil och parkerar på vår personalparkering. Anstalten Härnösand ligger mitt i tätorten med goda bussförbindelser och personalparkering. Anstalten Ljustadalen ligger strax utanför Birsta och erbjuder också personalparkering och möjlighet till goda bussförbindelser.
Vi söker nu 3 klienthandläggare till verksamhetsområde Saltvik. Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Under ledning av kriminalvårdsinspektören ska du ha en rättsvårdande roll som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet vilket bl.a.
innebär att kvalitetssäkra, utveckla och följa upp verkställighetsplanering och kontaktmannaskap. I arbetsuppgifterna ingår att bereda och föredra klientärenden samt fatta vissa klientbeslut. Arbetet innebär utredning, beslutsfattande och samverkan med andra myndigheter. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Som klienthandläggare hos oss behöver du vara självgående, initiativtagande och driven. Då rollen även innefattar att handleda och utbilda övrig personal söker vi dig som är pedagogisk och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap. Vidare är du ansvarstagande och strukturerad vilket för oss innebär att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. För att trivas i rollen behöver du kunna behålla ditt lugn i stressiga situationer och fokusera på rätt saker.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk, samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig
• Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana
• Körkort B
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete med strafftidsberäkning
• Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med Kriminalvårdens klientadministrativa system
• Erfarenhet från handläggning av klientärenden i Kriminalvården
• Godkänd kriminalvårdsutbildning
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276457". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, VO Saltvik Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Marie Larsson Marie.Larsson@kriminalvarden.se Jobbnummer
9496165