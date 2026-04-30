Klienthandläggare till häktet Sollentuna
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Sollentunas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/sollentuna/#verksamhetPubliceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Alla som är häktade misstänkta för brott har en personlig plan för häktestiden. I den står vilka åtgärder som behöver vidtas för att bryta isolering och motverka de negativa följder som kan uppstå på grund av häktningen. Som klienthandläggare är du en del av den arbetsgrupp som hanterar ca 58 intagna på en restriktionsavdelning. Ditt uppdrag är att hålla varje intagens häktesplan löpande reviderad och uppdaterad. Det innebär:
• Fastställande av häktesplanen för nya häktade i samverkan med avdelningens kriminalvårdare.
• Ta fram och föredra förslag till beslut för beslutsfattande chef, t.ex. ersättningsanspråk och dubbelbeläggning.
• Eget beslutsfattande om exempelvis placering i avskildhet eller häktades telefonkontakter.
• Beräkning av strafftider.
• Ha kontroll över den häktades rättsprocess, t.ex. datum för rättegångar, förhandlingar och dylikt.
• Veckovis medverkan i det häktesövergripande rättsvårdsmötet där beslutsfattande chefer och klienthandläggare möts för utbyte av information och kunskap för att upprätthålla en hög standard i rättsvårdsarbetet.
• Samverkan med klienthandläggare och andra funktioner på häktet i helhet för att avgöra vem som ska placeras på gemensamhetsavdelning.
• Ha en stödjande och rådgivande funktion gentemot kriminalvårdarna i arbetsgruppen vad gäller frågor kring rättsvårdsprocessen och den lagstiftning som reglerar den häktades rättigheter och skyldigheter.
På ett häkte är den ena dagen aldrig den andra lik, du möter en omväxlande och ibland tempofylld vardag där du behöver vara beredd på att hantera det oförutsedda.Kvalifikationer
I rollen som klienthandläggare behöver du vara bekväm med att arbeta självständigt och själv planera och organisera din arbetsdag. Du har god administrativ förmåga. Du visar omdöme under tidspress och kan fatta snabba beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Vidare har du lätt för att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt samt säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Universitets-/högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant, gärna med inriktning juridik, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap.
• God administrativ förmåga.
• God datorvana.
• Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Det är även meriterande med:
• Erfarenhet av arbete som klienthandläggare inom häkte.
• Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning.
• Goda kunskaper i Kriminalvårdens administrativa system.
• Arbetslivserfarenhet från exempelvis rättsväsende, kriminalvård, säkerhetsarbete, social
omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
• Erfarenhet att hantera uppgifter som består av juridiska beslut.
• Erfarenhet av att handleda och vägleda medarbetare.
• Erfarenhet av att arbetat med beslutsfattande inom myndighet
• Kunskap om relevant lagstiftning, särskilt strafftidsberäkning.
• Förvaltningsrättsliga kunskaper.
• God kännedom om klientprocessen/domprocess.
I denna rekrytering påbörjas urvalsprocessen efter att ansökningstiden löpt ut. Intervjuer, för de som blir kallade, hålls på häktet Sollentuna.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
191 61 SOLLENTUNA Arbetsplats
Avdelningen för Region Stockholm, H Sollentuna Kontakt
Mikaela Heimer (Saco-S) Mikaela.Heimer@kriminalvarden.se
9884037