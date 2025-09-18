Klättrande arborist med fokus på beskärning
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Svenska Trädmästarna AB i Stockholm
Svenska Trädmästarna AB söker två erfarna och säkra, klättrande arborister. Du har minst två års yrkeserfarenhet och är trygg med beskärning, riggning och sektionsfällning. Du är utbildad arborist eller har motsvarande kvalifikationer. Certifiering enligt ETW, VETcert eller ISA är meriterande. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Nu i högsäsong har vi även visst behov av att visstidsanställa duktiga trädgårdsarbetare för arbete med häckar och fruktträd. Här är de formella kraven lägre, men intresse och öga för beskärning, ätbart och vedartade växter är en förutsättning.
För brittiska medborgare: Anställningen påbörjas efter beviljat arbetstillstånd från Migrationsverket.
Fullständig annons på engelska nedan.
Experienced Climbing Arborist Wanted - Focus on Fine Pruning
Svenska Trädmästarna AB is looking for a skilled and safety-conscious climbing arborist to join our experienced team in Stockholm.
Our primary focus is fine pruning in urban environments, often high up and far out in the crown. We're looking for someone who takes pride in nice and balanced cuts, understands tree structure, and moves efficiently in the canopy.
You'll work alongside some of the most seasoned arborists in Scandinavia - and we're excited to welcome someone who brings great attitude, a steady rope hand, and a hunger to improve.
Requirements
Minimum 2 years of professional experience as a climbing arborist
Confident and efficient in pruning, rigging and sectional dismantling
Arborist training or equivalent formal education/qualification
Comfortable working in urban settings with attention to safety and detail
Ability to work both independently and as part of a team
Solid references and strong work ethics
Spoken Swedish or English
Nice to have
Certification: ETW, VETcert or ISA Certified Arborist
Experience with tree inventory, inspection or consulting
The role
Location: Stockholm, Sweden
Contract: Fixed-term, full-time, with possibility of extension
Starting date: Once work permit is granted by the Swedish Migration Agency (UK citizens)
Monthly salary: SEK 29,680 or more, depending on experience
Salary: Fixed monthly salary, minimum SEK 29,680/month, in accordance with the Swedish Migration Agency's subsistence requirement and equivalent to relevant collective agreement levels. Final salary based on qualifications and experience.
Application
This position is advertised from 27 June 2025 and will be published for at least 10 days.
Send your CV, short letter and any relevant media (photos or videos of your work) to: oskar@tradmastarna.se
About us
Svenska Trädmästarna AB has helped shape the arborist profession in Sweden since 1995. We work with a braod mix of lovely customers - always with safety, quality and long-term tree health in focus.
Many of Sweden's best arborists have started their careers with us. Now it's your turn.
www.tradmastarna.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: oskar@tradmastarna.se
Detta är ett heltidsjobb.
Svenska Trädmästarna AB
http://www.tradmastarna.se
Drottningholmsvägen 80 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
Trädmästarna AB, Svenska
Trädmästarna AB, Svenska Jobbnummer
