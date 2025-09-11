Kicks Uddevalla Torp Söker Butikschef
2025-09-11
KICKS söker en sprudlande/energisk och affärsmässig butikschef som helt enkelt älskar att jobba i butik!
Med målet att varje KICKS butik skall vara den ultimata skönhetsdestinationen söker vi butikschefen med stort intresse för affären och som stimuleras av att se sina medarbetare lyckas nå uppsatta mål och utvecklas i sitt arbete.
Ditt fokus som butikschef är att vara en coachande ledare för att utveckla dina medarbetare samt att driva din butik affärsmannamässigt. Du har ansvaret för att alla kunder som besöker butiken blir behandlade med Top Class Service och att varje besökare får en lustfylld köpupplevelse. Som butikschef ansvarar du för bland annat löne- och utvecklingssamtal, teammöten, mål- och resultatdiskussioner. Du har fullt ansvar för butiksdriften, att kampanjer och aktiviteter genomförs enligt marknadsplan samt att gällande resultatmål, nyckeltal och budget uppnås.
Nyckelord för dig vi letar efter är: ambitiös, professionell, energisk och strukturerad. Du är redo att göra KICKS till en butik som kunderna älskar!
Vidare är du en engagerad och motiverande person med intresse för affären och som verkligen önskar att jobba för KICKS. Du tycker om att jobba i ett högt tempo i ett dynamiskt företag där du kan vara med och påverka utvecklingen. Du inser vikten av att vara en förebild i alla lägen. Du motiveras och drivs av att se andra lyckas!
Vi söker dig som:
Minst två års erfarenhet från arbete som butikschef, alternativt minst två års butiks erfarenhet tillsammans med annan ledarfarenhet
Erfarenhet av budgetansvar och försäljnings analys
Erfarenhet av schemaläggning och effektiv bemanning
Är kund- och resultatorienterad
Ser tillgänglighet för medarbetare som en självklarhet i ditt arbete
Är en god relations byggare och har en positiv människosyn
Besitter personlig mognad
Har ett stort intresse för såväl försäljning som våra produkter
Trivs med att arbeta under distans ledarskap samt jobba kvällar och helger
Vi erbjuder dig möjligheten att:
Vara med och leda KICKS utveckling
Leda och utveckla medarbetare
Utveckla dig själv som ledare
Tjänsten är en tillsvidare tjänst med tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Är du den vi söker? Välkommen in med din ansökan redan idag. Urval och intervju sker löpande under ansökningstiden, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Sista ansökningsdag är 2025-09-21
Är du nyfiken på allt spännande som händer hos oss, ta en titt på vår Linkedin-sida här. KICKS är Nordens ledande skönhetsaktör och är en del av Matas Group A/S. KICKS erbjuder ett holistiskt skönhetskoncept med makeup, doft, hudvård och hårvård. Med professionella skönhetsexperter och en unik omnikanal-modell erbjuder KICKS personlig service, vägledning och inspiration. KICKS har ca 230 butiker i Sverige, Norge och Finland samt e-handel på varje marknad.
Vårt syfte inom Matas Group är att vi ska skapa förutsättningar för "beautiful lives". För oss handlar "beautiful" om mycket mer än bara utseende; det omfattar välmående, glädje, frihet, identitet, personlig utveckling och gemenskap. Vi önskar bygga livslånga relationer med våra kunder och vill vara relevanta och till nytta varje dag. Result, Relations & you är värderingar som präglar vårt arbete och allt vi gör.
KICKS anställer inte minderåriga, skulle du vara under 18 och har intresse av KICKS är du välkommen att söka praktik direkt via Butikschef. KICKS genomför bakgrundskontroll på slutkandidater.
På KICKS tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenheter. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
