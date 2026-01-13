Kfum Breviks Lägergård Sommarlägerledare
Breviksstiftelsen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Norrköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Norrköping
2026-01-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Breviksstiftelsen i Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Brevik har mer än 70 års erfarenhet av att arrangera läger för barn och ungdomar. Det handlar mycket om friluftsliv, äventyr och paddling, men också om idrott och lekar och en massa andra tokiga påhitt, som bara kan upplevas på läger. Att vara ledare på sommarläger är en krävande men tacksam uppgift. Det innebär att vara både kompis och förebild och att kunna ge deltagarna en hjälpande hand. Samtidigt som man får deltagarna att ge det bästa av sig själva ska man också kunna sätta gränser och skapa ordning.
Oavsett om du varit på Brevik många gånger eller om det är första gången du hör talas om oss och blir sugen på att jobba hos oss i sommar kommer här lite information som är bra att känna till:
För att vara ledare ska du vara 18 år eller äldre. Du söker ett eller flera av uppdragen som finns listade på https://kfumbrevik.se/sommarlager/sommarledare/
. Ditt uppdrag sträcker sig vanligtvis över en 4-veckorsperiod men kan också vara kortare tid. Du ska gärna ha erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt vara beredd att bo här på lägret. Du får härlig gemenskap, vänner för livet, fantastisk miljö, ledarutbildning samt kost & logi. Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret på https://kfumbrevik.se/sommarlager/sommarledare/
. Där hittar du också mer info om de olika ledaruppdragen du kan söka samt vilken ersättning du får.
Rekryteringsprocessen är redan igång och fortsätter sedan tills alla platser är tillsatta så för störst chans att få det uppdrag du vill ha - skicka in din ansökan snarast! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Breviksstiftelsen
Östra Ny Brevik (visa karta
)
610 29 VIKBOLANDET Kontakt
Verksamhetskoordinator
Adam Vesterholm adam@kfumbrevik.se 0729-921063, 0729-921063 Jobbnummer
9681852