Key Operations Manager - Branschlösningar
Samhall AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samhall AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Sigtuna
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas cirka 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen, och vårt arbete handlar om att erbjuda en stabil plattform att stå på samt möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål ständigt närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1 500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall.
Jobbet som Key Operations Manager - Branschlösningar
Som Key Operations Manager inom Branschlösningar arbetar du med att utveckla och säkerställa effektiva och hållbara leveranser i våra industriella kunduppdrag. Rollen innebär ett nära samarbete med säljorganisationen och driftverksamheten och omfattar hela uppdragets livscykel, från införsäljning och kalkylering till uppstart, genomförande och uppföljning.
Du bidrar med operativ och metodmässig kompetens i arbetet med att etablera nya uppdrag inom industri och produktion. I införsäljningsfasen stödjer du säljorganisationen genom analyser, tidsstudier och kalkylering för att säkerställa realistiska och konkurrenskraftiga lösningar för våra kunder.
En central del av rollen är att säkerställa en väl fungerande uppstart av nya uppdrag och att etablera arbetssätt som skapar stabil och effektiv drift. Du
arbetar nära verksamheten för att följa upp leverans, produktivitet och kvalitet samt för att utveckla arbetssätt som bidrar till långsiktigt hållbara kunduppdrag.
I rollen ingår också att:
• stödja säljorganisationen i införsäljningsfasen genom tidsstudier, produktionsanalyser och kalkylering
• bidra till utveckling av lösningar inom industriella kunduppdrag
• säkerställa strukturerad uppstart av nya uppdrag och en tydlig överlämning från sälj till drift
• följa upp leverans, produktivitet och kvalitet i kunduppdrag
• identifiera förbättringsområden och bidra till utveckling av effektiva arbetssätt i verksamheten
• stödja driften vid utmaningar i uppdrag och bidra till lösningar som säkerställer stabil leverans
Rollen är nationell och innebär resor inom Sverige.
Vad tar du med dig in i rollen?
Vi söker dig som har ett utvecklingsorienterat och analytiskt förhållningssätt och som trivs i en roll där du får kombinera verksamhetsförståelse, struktur och samarbete med olika delar av organisationen.
Du har erfarenhet av att arbeta i eller nära industriell verksamhet och har god förståelse för hur effektiva produktionsflöden och arbetssätt byggs upp. Genom ditt strukturerade arbetssätt och din förmåga att analysera verksamhetens behov bidrar du till lösningar som skapar värde både för kunden och för verksamheten.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• flera års erfarenhet av projektledning eller motsvarande ansvar i verksamhetsutveckling
• erfarenhet av att leda kunduppstarter
• erfarenhet av att leda produktionsverksamhet
• erfarenhet av LEAN-arbete eller motsvarande metoder för verksamhetsutveckling
• god förmåga att analysera, strukturera och utveckla arbetssätt
• högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av tidsstudier, kalkylering och dimensionering av produktionsupplägg
• erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan sälj, kund och drift
• förståelse för Samhalls produkt- och tjänsteutbud
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du har god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du arbetar nära verksamheten och bidrar till att utveckla arbetssätt och leveranser.
Du delar också Samhalls värdegrund och har en positiv inställning och en stark tilltro till människors utvecklingsförmåga.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan.
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter. Det tror vi gör oss till en mer kreativ och dynamisk arbetsplats. Därför söker vi alltid personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenstagning.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Befattningens placering: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Kontaktpersoner: Rekryterare: Stina Torell, stina.torell@samhall.se
Paulina Hellebuyck, Chef Kommersiell Drift, paulina.hellebuyck@samhall.se
Vill du ställa frågor till facklig representant är du välkommen att kontakta:
Siwerth Ahlm Unionen, 070-546 87 17
Asim Zilic SACO, 070-359 45 15
Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7386002-1898736". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
121 45 JOHANNESHOV Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
9803395