Vi söker Key Account Manager till SWG EMEA AB i Lidköping!
Är du en affärsdriven, social och tekniskt intresserad person som trivs med att bygga långsiktiga relationer? Vill du arbeta i en internationell miljö med spännande, högteknologiska produkter och samtidigt vara en del av ett expansivt företag med snabba beslutsvägar? SWG EMEA AB (ett renodlat försäljningsbolag inom Sepson Winch Group) söker nu en Key Account Manager med placeringsort i Lidköping. Här får du en central roll i ett bolag inom en dynamisk koncern som verkar på en global marknad - kanske är det dig vi söker?
Läs mer på www.sepson.se
Som Key Account Manager hos SWG EMEA AB ansvarar du för att utveckla och förvalta långsiktiga affärsrelationer med våra kunder. Rollen är strategisk och innebär att du är kundens "advokat" internt, samtidigt som du driver försäljning och affärsutveckling. Du kommer att arbeta nära produktchef och övriga intressenter för att definiera produktstrategier och säkerställa att kundens behov möts på bästa sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för försäljning och kundrelationer inom definierade segment.
Ta emot kundförfrågningar, genomföra offertarbete och prisförhandlingar.
Sammanställa kundkrav (VOC) och bidra till utvecklingen av Product Roadmap.
Delta i affärs- och produktplanering samt föreslå tekniska lösningar.
Registrera order och prognoser i ERP-systemet Monitor G5 och hålla CRM-systemet löpande uppdaterat.
Utbilda kunder i våra produktspecifikationer.
Resor till kunder i huvudsak inom Europa men även i Asien och USA, samt fabriker i Vansbro, Bologna och Indien (Bangalore). Uppskattningsvis 25-50 resdagar per år.
Tjänsten rapporterar till VD på SWG EMEA AB och är på heltid, dagtid med start enligt överenskommelse. Rollen kan med fördel utgå från huvudkontoret i Lidköping eller i Vansbro där Sepson AB har sin fabrik.Profil
Vi söker dig med några års dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning och med teknisk förståelse. Du har troligen en ingenjörsbakgrund eller motsvarande erfarenhet från teknikorienterade branscher, exempelvis inom automotive, hydraulik eller el. Du är van att arbeta i en internationell miljö och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Du är en utåtriktad lagspelare som är nyfiken, driven och beslutsmässig. Du har förmågan att skapa förtroende och bygga relationer på hög nivå, exempelvis med inköpschefer och företagsledare. Du är noggrann, kommunikativ och trivs med att arbeta i en miljö där samarbete och engagemang är centralt.
Stämmer ovanstående information in på dig? Välkommen med din ansökan till SWG EMEA AB som står inför en spännande och expansiv fas där du i rollen som Key Account Manager kommer ha en stor påverkan på företagets fortsatta utveckling. Här har du möjligheten att bli en del av ett redan starkt team hos en arbetsgivare vars arbetsmiljö präglas av samarbete, engagemang och viljan av att ständigt förbättras. Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag den 18/1 2026. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen.
Om SWG EMEA AB
SWG EMEA AB är ett nybildat och renodlat försäljningsbolag inom Sepson Winch Group-koncernen. Företaget är specialiserade på försäljning av världsledande hydrauliska vinschar till fordonsindustrin, med applikationer inom både civila och militära fordon. Huvudkontoret ligger i Lidköping och verksamheten består idag av 8st medarbetare som är strategiskt placerade runt om i Europa. Rekryteringen av en Key Account Manager är ett viktigt steg i SWG EMEA:s och hela koncernens tillväxtresa, där man satsar på att stärka sin närvaro ytterligare på den globala marknaden. Så ansöker du
