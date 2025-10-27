Key Account Manager till Starsprings
2025-10-27
Publiceringsdatum2025-10-27
Starsprings är ett familjeägt företag med anor sedan 1918 och huvudkontor i Herrljunga. Med cirka 400 medarbetare globalt och tillverkning i Sverige, Polen, Brasilien, USA och Mexiko, levererar vi innovativa resår- och sänglösningar till möbel-, fordons- och lastbilsindustrier. Vår passion för hållbar innovation och personligt engagemang genomsyrar hela verksamheten - från produktutveckling till kundrelationer.
Tjänstebeskrivning
Som Key Account Manager hos Starsprings får du en ledande nyckelroll inom vårt affärsområde Automotive, där vi samarbetar med några av världens största lastbilstillverkare. Du kommer att ha en stor roll i våra kundprojekt från start till mål och fungerar som länken mellan kundens organisation och våra interna team.
Du kommer framför allt att:
• Vara huvudkontakt för några av våra största OEM-kunder, som PACCAR, Daimler och Traton.
• Leda kommersiella förhandlingar - från första kontakt till nominering.
• Leda offertarbete i projektform genom att koordinera interna funktioner som teknik, kvalitet, logistik och ekonomi.
• Följa upp och presentera status kring affärer och leveranser, både internt och till kund.
• Hantera kundförfrågningar med precision och struktur.
• Identifiera nya affärsmöjligheter och bidra till att utveckla våra kundrelationer på lång sikt.
Det här är en roll där du arbetar både i projektform och maintenance (produktvård). Affärerna sträcker sig ofta över flera år och kräver både uthållighet och fingertoppskänsla. Du planerar, prioriterar och samordnar - samtidigt som du håller koll på både detaljer och helheten.Kvalifikationer
För oss på Starsprings är rätt person på rätt plats en viktig framgångsfaktor. Vi söker dig som är kommunikativ och trygg i att leda kunddialoger och förhandlingar. Du har en naturlig känsla för struktur, prioriteringar, ansvar och framdrift. Rollen kräver att du är proaktiv, driven och tar egna initiativ. Till din hjälp kommer du att ha ett kompetent utvecklingsteam. Vi tror att du som person får energi av att samarbeta med kunder och kollegor världen över.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
• Har erfarenhet av Account Management eller projektledning, gärna inom fordonsindustrin.
• Har utbildning inom Business, ekonomi eller teknik
• Förstår tekniska och kommersiella processer, samt hur man bygger lönsamma och långsiktiga affärer.
• Har erfarenhet av ERP-administration.
• Behärskar svenska och engelska flytande, och gärna tyska.
• Har körkort och är bekväm med att resa internationellt i tjänsten.
Kort sagt - vi söker dig som kombinerar affärssinne, teknikintresse och engagemang och som trivs med att ha en central roll i stora projekt.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Starsprings blir du en del av ett internationellt team med produktion i Sverige, Polen, USA, Brasilien och Mexiko. Här får du en självständig roll med stort ansvar, där din drivkraft och struktur verkligen kommer till sin rätt. Vi tror på tydlig kommunikation, nära samarbete och att man når bäst resultat när man trivs tillsammans.
Tjänsten är på heltid med placering i Herrljunga.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Lina Murro tel 0702420766. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
