Key Account Manager till PS Finance Group
2026-04-07
Vill du vara med och driva tillväxt i ett snabbväxande bolag som utmanar inkassobranschen med nytänkande och kundfokuserade lösningar? Nu söker vi en Key Account Manager som vill utvecklas tillsammans med oss och bygga långsiktiga kundrelationer.
Om rollen
Som Key Account Manager hos oss får du en central roll i vårt säljteam där du ansvarar för både nya och befintliga kunder. Du är med från första mötet och driver relationen vidare med fokus på att skapa värde, förstå kundens behov och utveckla affären över tid.
Du arbetar både strategiskt och operativt, där du fungerar som kundens främsta kontaktperson och samarbetar nära interna team för att säkerställa hög kvalitet i leveransen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att:
bygga och utveckla långsiktiga, lönsamma kundrelationer
vara kundens primära kontakt och driva dialogen framåt
identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla din kundportfölj
analysera kundbehov och matcha dessa med våra tjänster
hantera avtal, dokumentation och intern koordinering
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av kundansvar eller en roll som Key Account Manager och som trivs i en affärsdriven och kundnära miljö. Du är trygg i din kommunikation och behärskar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Rollen kräver att du har B-körkort och är öppen för resor inom Sverige.
Du är en person som drivs av att skapa resultat och bygga långsiktiga relationer. Med din sociala och affärsmässiga förmåga skapar du snabbt förtroende hos kunder och samarbetspartners. Du har ett analytiskt tänk, är strukturerad i ditt arbetssätt och trivs i ett högt tempo där du arbetar mot tydliga mål. Samtidigt är du lyhörd och genuint intresserad av att förstå kundens verksamhet och behov.
Det är meriterande med eftergymnasial utbildning inom relevant område från högskola eller YH-utbildning, exempelvis inom ekonomi, försäljning eller Account management.
"Jag söker dig som älskar att skapa affärer och bygga relationer. Vårt sälj- och marknadsteam präglas av hög energi, vinnarmentalitet och teamkänsla. Att vi dessutom erbjuder marknadens bästa tjänster inom vår nisch gör jobbet extra roligt. Jag ser fram emot din ansökan!" - Eric Winter, Försäljningschef och Vice VD
Vilka är vi?
På PS Finance Group är vi stolta över att ta ansvar, både för våra uppgifter och för våra kunders framgång. Vi skapar resultat genom att vara engagerade i vårt arbete och genom att alltid erbjuda en personlig touch i allt vi gör. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett stöttande och ambitiöst team där vi tillsammans strävar efter att nå våra mål. Med korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar ansvarstagande, ser vi till att varje medarbetare kan påverka och utvecklas. Här är det högt i tak, och vi tror på att framgång byggs genom samarbete, gemenskap och att ha kul på jobbet
Vi ser till att skapa trivsel i vardagen med små men viktiga detaljer - vi bjuder på kaffe, läsk, mellanmål och färsk frukt varje dag. På måndagar startar vi veckan med en gemensam frukost, och på fredagar avrundar vi med härlig fredagsfika. Dessutom styr vi regelbundet upp afterworks och deltar i gemensamma friskvårdsaktiviteter för att stärka sammanhållningen.
Hos oss på PS Finance Group erbjuds du inte bara ett jobb, utan en plats där du kan växa, ta ansvar och bidra till att skapa resultat. Ta chansen att bli en del av vårt härliga team - vi ser fram emot att växa tillsammans med dig!
Är du intresserad och känner dig redo för att bli en del av PS?
Urval sker löpande så skicka din ansökan redan idag! Ansök genom att klicka på knappen "ANSÖK". Sista ansökningsdatum är den 8e maj 2026.
Start: augusti, eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 100%
Placering: Lindholmen, Göteborg
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta Amelia Kayser, People & Talent Acquisition Generalist på amelia.kayser@psfinancegroup.com
eller 0735-20 66 84 Så ansöker du
