Key account manager Tele2 Telenor FTG

Södra sidan partners AB / Säljarjobb / Botkyrka
2026-07-13


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🚀 VI VÄXER OCH SÖKER NYA STJÄRNOR TILL VÅRT TEAM! 🚀
Är du social, tävlingsinriktad och vill tjäna riktigt bra pengar?
Då kan det vara DIG vi söker!
✅ Garantilön + provision utan tak
✅ Utbildning och coachning
✅ Tävlingar och belöningar
✅ Ett engagerat team med höga ambitioner
✅ Karriärmöjligheter
Ingen erfarenhet? Inga problem – vi utbildar dig från grunden!
📍 Slagsta Strand, söder om Stockholm
(Botkyrka)
🕐 Heltid
🚀 Omgående start
Vi arbetar som Account Managers med Tele2 och Telenor och hjälper företag med smarta lösningar inom telefoni och kommunikation.
Intresserad?
📧 Skicka ditt CV och en kort presentation till:
merna@sodrasidan.se
📞 Frågor?
0735575649

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Daniel@sodrasidan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Södra sidan partners AB (org.nr 559504-2044)
Fågelviksvägen 9 (visa karta)
145 53  NORSBORG

Arbetsplats
Södra Sidan Partners AB

Kontakt
VD
Daniel Hanna
Daniel@sodrasidan.se
0735575649

Jobbnummer
10001916

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