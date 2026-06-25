Key Account Manager inom Consumer Electronics
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Vill du driva affären inom framtidens hemelektronik? Vi söker en affärsdriven Key Account Manager med ansvar för hela CE-kategorin – telekom, TV, data och tillbehör.
Om Elon Group
Elon Group strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Vi bygger långsiktiga relationer, fattar beslut baserade på fakta och agerar med integritet och öppenhet. Vi är ett lag där butiker, kontor och logistik hänger ihop, vi är ett Elon. Tillsammans skapar vi engagemang, jämlika förutsättningar och hållbar affärsutveckling. Hos oss får du arbeta i en miljö med tydligt ansvar, utvecklande uppdrag och goda möjligheter att växa.
Om rollen
Som Key Account Manager inom CE ansvarar du för att utveckla affären mot våra största kunder inom B2B samt retail och närliggande segment. Du driver tillväxt, sortimentsstrategi och partnerskap med ledande varumärken. Rollen innefattar både utveckling av befintliga kunder och aktiv nykundsbearbetning, vilket gör den perfekt för dig som vill kombinera affär, strategi och offensiv försäljning. Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter;
Ansvara för och utveckla nyckelkunder inom CE-segmentet
Driva försäljning och tillväxt inom telekom, TV, data och tillbehör
Aktivt arbeta med nykundsbearbetning och etablering av nya affärer
Identifiera och bearbeta nya kundsegment och affärsmöjligheter
Utveckla sortiment och kampanjer tillsammans med leverantörer
Förhandla avtal och skapa lönsamma affärsupplägg
Analysera marknad, trender och kundbeteenden
Säkerställa stark position gentemot både kunder och leverantörer Erfarenhet och utbildning
Vi tror att du har;
Erfarenhet av KAM/B2B-försäljning inom CE eller närliggande bransch
Stark affärsförmåga och vana att driva tillväxt
Erfarenhet av nykundsbearbetning och att själv skapa affär
Förhandlingsvana och erfarenhet av leverantörsdialoger
Intresse för teknik och marknadstrender Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativt driv Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en affärsorienterad och resultatinriktad person som motiveras av att skapa tillväxt och bygga långsiktiga kundrelationer. Du är självgående, tar egna initiativ och trivs med att arbeta proaktivt för att identifiera nya affärsmöjligheter.
Du har ett strategiskt förhållningssätt samtidigt som du är prestigelös och trivs med ett operativt arbete där du driver affärer från idé till genomförande. Som person är du kommunikativ, förtroendeingivande och har lätt för att skapa starka relationer, både med kunder, leverantörer och kollegor.
Vi tror också att du är analytisk och strukturerad, med förmåga att prioritera i en föränderlig marknad. Du har ett stort intresse för teknik och marknadstrender och drivs av att ständigt utveckla både affären och dig själv. Med ett positivt engagemang och ett starkt eget driv bidrar du till teamets framgång och en inspirerande arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Hos Elon Group får du möjlighet att påverka och utveckla en central affär med några av marknadens starkaste varumärken. Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar, högt engagemang och stora möjligheter att göra skillnad.
Här får du arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en dynamisk miljö där utveckling, samarbete och affärsfokus står i centrum.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elon Group AB
(org.nr 556654-6213), http://www.elongroup.se
Bäcklundavägen 1 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elon Huvudkontor, Sales, Sales B2b Jobbnummer
9978024