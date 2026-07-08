Key Account Manager dagligvaruhandeln till Springhill Textile
EQuality Rekrytering & Interim AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2026-07-08
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eller i hela Sverige
Springhill Textile är experter på strumpor, underkläder, konfektion och hemtextil – med varumärkena Softer Days, Topeco, Gripsholm, Noble House, Crossbow och Support Hero.
Springhills huvudkontor och logistikcenter ligger i södra Helsingborg. Klimatet är familjärt och många anställda trivs och stannar länge inom företaget.
En av teamets KAM:ar har valt att gå externt efter en lång tid hos Springhill och vi letar vi nu efter dig som vill ta vid och fortsätta driva starka affärer!
Om rollen
I rollen som KAM kommer du att ansvara för att utveckla affären hos dina kunder inom DVH. Det finns goda relationer, men även fortsatta affärsmöjligheter. I en framtid kan nya kunder tillkomma, även på den nordiska marknaden.
Du kommer driva din affär med hjälp av kategori- och försäljningsdata, där du optimerar sortiment, förhandlar priser, bygger kampanjstrategier och upprätthåller ett gott partnerskap. Springhills kundrelationer är starka och långsiktiga. Det är en konkurrensutsatt marknad där du behöver ligga steget före och säkerställa ett starkt erbjudande.
Till din hjälp har du många duktiga kollegor. Du arbetar nära dina KAM kollegor samt Category Manager, säljkoordinator, produkt- och designansvariga. Rollen rapporterar in till Sales Manager för dagligvaruhandeln.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva och utveckla affären med dina kunder inom dagligvaruhandeln
Driva ett starkt kategoriarbete tillsammans med kunderna och upprätthålla goda samarbeten över tid
Driva långsiktiga utvecklings- och produktprojekt tillsammans med kund
Ansvara för förhandlingar
Ansvara för att sätta och leverera på budget genom bl.a. sortiment, volym, prissättning, placering och nära dialog med dina kunder
Ansvara för mål, prioriteringar, genomförande och styrning av externt merchandisingbolag hos dina kunder
Hålla ett öra mot marken kring kundernas behov och marknaden i stort
Erfarenheter och kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:
Eftergymnasial utbildning men din erfarenhet och personlighet väger tyngst
Erfarenhet från DVH
Kunskap inom Microsoft Office-paketet
Flytande kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har haft ett nordiskt ansvar tidigare, men inte ett krav
Vem är du?
Vi tror att du är resultatorienterad och handlingskraftig med ett starkt självdriv. Du är en relationsskapare som bygger broar både internt och mot kund – och sprider god energi bland dina medmänniskor.
För att lyckas i rollen behöver du kunna äga och driva din affär. Det är därför viktigt att du är analytisk, flexibel och strukturerad med en god förmåga att lägga planer och prioriteraPubliceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdagen är 30/8. Observera att annonsen kan tas ner tidigare då vi jobbar med ett löpande urval. Ligger annonsen kvar är tjänsten inte tillsatt utan processen fortgår. Under juli kommer vi att ta emot ansökningar, men återkopplingen kan dröja in i augusti p.g.a. semestertider.
Ett personligt brev är inte nödvändigt i denna rekrytering och du kommer inte bedömas annorlunda om du inte skickar in ett personligt brev. Lägg hellre lite mer fokus på urvalsfrågorna.
Springhill Textile samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Gustav Strandberg på gustav.strandberg@equality.nu
eller 0760-49 53 31
Om EQuality Rekrytering & Interim
Med EQuality får du kvalitet i rekryteringen. Vi får verksamheter framgångsrika genom rätt person på rätt plats. EQuality arbetar branschöverskridande och fokuserar på exekutiva befattningar och nyckelfunktioner. Vi arbetar med executive search, rekrytering & interim samt med tester och kandidatutvärdering.
Våra värderingar är professionalism, transparens och engagemang och EQuality står för:
EQ - Emotionell intelligens är lika viktigt som IQ
Equality - Mångfald och jämlikhet är en självklarhet för oss
Quality - Vi säkerställer kvalitet i varje rekrytering, både för kund och kandidat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011890-2093179". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare EQuality Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559451-1536), https://www.equality.nu
Strandbadsvägen 5A (visa karta
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252 29 HELSINGBORG Jobbnummer
9997411