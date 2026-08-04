Key Account Manager B2B
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2026-08-04
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Vill du vara med och driva tillväxt i ett av Nordens ledande bolag inom lojalitetslösningar? Awardit söker nu en resultatorienterad och affärsdriven Key Account Manager som vill vara med och accelerera vår tillväxtresa.
I den här rollen får du ett tydligt uppdrag: att utveckla och växa några av Awardits viktigaste kundrelationer. Du arbetar både strategiskt och operativt – från att identifiera nya affärsmöjligheter till att förhandla, stänga affärer och bygga långsiktiga partnerskap.
För rätt person finns stora möjligheter att växa, ta ansvar och göra verklig skillnad i ett bolag med tydliga tillväxtambitioner.
Vad erbjuder vi?
• En nyckelroll i ett bolag med stark tillväxtagenda
• Möjlighet att arbeta med marknadsledande lojalitets- och motivationslösningar
• En dynamisk och entreprenöriell arbetsmiljö med korta beslutsvägar
• Stora möjligheter till personlig utveckling och karriär
• Ett engagerat och kompetent team med höga ambitioner
• Centralt kontor i Stockholm, med möjlighet att arbeta från Göteborg
• Exponering mot nordiska och internationella kunder.
Awardit är Nordens ledande aktör inom lojalitetsprogram och presentkortslösningar, med verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike. Sedan 2017 har bolaget genomfört ett flertal förvärv och står nu inför nästa fas med målsättningen att dubbla sin omsättning. Här blir du en del av en organisation som kombinerar innovation, affärsmannaskap och stark tillväxt. Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som motiveras av att skapa affärer, bygga starka relationer och leverera resultat. Du har en bakgrund inom komplex B2B-försäljning, gärna med erfarenhet från lojalitets-, SaaS- eller tjänstebaserade erbjudanden, och som trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande.
Krav och kvalifikationer:
För att lyckas i rollen ser vi att du har en gedigen kommersiell bakgrund där du har bevisad erfarenhet av att skapa affärsvärde för dina kunder. Du har:
Minst 7–10 års erfarenhet av Key Account Management roll inom B2B eller liknande kundnära roll med budget och P&L ansvar.
Stark strategisk förmåga och utmärkta relationsskapande färdigheter.
Dokumenterat goda resultat i att utveckla nyckelkunder i tidigare roller.
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team och hantera komplexa kundprojekt.
Erfarenhet av att utveckla och sälja tjänster mot beslutsfattare på C-nivå.
Meriterande
Erfarenhet av värdebaserad försäljning med etablerade metoder såsom SPIN, Franklin Covey Value Selling eller motsvarande.
Erfarenhet av pipeline management.
Vi tror att du är en person som utstrålar trygghet och förtroende, du får människor med dig och driver igenom beslut. Du har ett starkt driv och en naturlig vilja att skapa resultat. Du är förändringsbenägen, lösningsorienterad och proaktiv i din approach. Du kommunicerar tydligt och professionellt, såväl skriftligt som muntligt på både svenska och engelska.
Du har mycket god förståelse för ekonomiska nyckeltal och är van vid att kunna presentera och prata kring värde ur ett finansiellt perspektiv. Du har en god analytisk förmåga och trivs med att arbeta datadrivet, har ett starkt affärssinne och triggas av att vinna nya affärer och utveckla befintliga relationer.
Vad innebär rollen?
Som Key Account Manager har du en strategisk roll med tydligt affärsfokus, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för kundernas affär.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Budgetansvar för kundportfölj, 5–6 större kunder.
Ta fram och genomföra strategiska kundplaner för att säkerställa försäljningsmål och tillväxtmöjligheter.
Leda onboarding och uppsättning av program i nära samarbete med Sales Managers, Customer Success Manager och IT/ produktteam.
Identifiera och driva möjligheter till merförsäljning och kors-försäljning för att maximera intäkterna och lönsamhet per kund.
Fungera som primär kontaktperson för alla affärsrelaterade frågor inom kundportföljen.
Genomföra regelbundna affärsgenomgångar för att bedöma kundbehov, följa upp KPI:er och säkerställa gemensam framtida strategi.
Hantera avtalsförhandlingar, förnyelser och prissättningsdiskussioner i samarbete med Sales.
Awardit stöttar sina kunder i att öka intäkter och lönsamhet, fördjupa kundrelationer och maximera kundens livstidsvärde. Du kommer att arbeta som KAM mot B2B-kunder som i sin tur arbetar mot B2B-kunder. I rollen arbetar du nära säljorganisationen, Customer Success Managers och andra interna team för att driva hållbar tillväxt som både stödjer Awardits övergripande affärsmål och överträffar kundernas förväntningar.
Detta är en direktanställning där du blir anställd av Awardit med start omgående med goda anställningsvillkor. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
111 39 STOCKHOLM Arbetsplats
2Complete Kontakt
Head of Recruitment
Joel Claeson joel@2complete.se +46704975518 Jobbnummer
10020856