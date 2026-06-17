Key Account Manager
Addilon Professionals AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-17
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Vi söker nu en Key Account Manager till ett spännande konsultuppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin. Uppdraget är en hyrrekrytering med start snarast och en uppskattad uppdragstid om cirka 6 månader, med god möjlighet till anställning hos kund vid rätt matchning.
Du blir anställd av Addilon Professionals och arbetar som konsult ute hos kundföretaget.
Uppdraget
Vår kund befinner sig i en expansiv fas och behöver förstärka sitt team för att möta en ökad efterfrågan. I rollen som Key Account Manager får du en central position med ansvar för att utveckla och vårda kundrelationer samt driva affärer framåt i en internationell miljö.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Vara huvudkontakt gentemot kunder och säkerställa hög kundnöjdhet
Driva och ansvara för hela försäljningsprocessen
Utveckla långsiktiga relationer med befintliga och nya kunder
Identifiera nya affärsmöjligheter
Leda affärsprojekt och koordinera interna samt externa resurser
Analysera marknad och kundbehov samt bidra till affärs- och produktstrategiKvalifikationer
Högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet från tillverkningsindustrin, gärna med koppling till fordonssektorn
God teknisk förståelse kombinerat med affärsmässighet
Erfarenhet av försäljning, inköp eller förhandling i internationell miljö
Erfarenhet av projektledning är meriterande
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i Office-paketet samt erfarenhet av ERP- och CRM-system
Möjlighet att resa i tjänsten, både nationellt och internationelltDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Relationsskapande och kommunikativ
Resultatorienterad och driven
Flexibel och trivs i en föränderlig miljö
Affärsmässig med stark helhetsförståelse
Lösningsorienterad och proaktiv
En teamspelare som trivs i tvärfunktionellt samarbete
Om uppdraget
Start: Snarast
Uppdragstid: ca 6 månader
Anställning: Konsult via Addilon Professionals
Möjlighet: Övergång till anställning hos kund vid rätt matchningSå ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat(er). Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20. Observera att vi endast tar emot ansökningar via länk i annons (ej e-post) och besvarar eventuella frågor under angivna telefontider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Addilon Professionals AB
(org.nr 559265-3603)
106 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9967810