Key Account Manager
Randstad AB / Säljarjobb / Huddinge Visa alla säljarjobb i Huddinge
2026-03-07
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Är du en proaktiv relationsbyggare som trivs i ett tajt team med korta beslutsvägar? Vill du ha en roll där ditt initiativ faktiskt gör skillnad? Då är det dig vi söker!
Som Key Account Manager hos Global Batterier får du en central roll i vårt säljteam. Vi söker dig som är analytisk och strukturerad, men som främst drivs av att skapa förtroende och lönsamma affärer. Du arbetar brett mot branscher som industri, rental, säkerhet och reservkraft. Din vardag handlar om att bygga relationer på alla nivåer, från inköpschefer till operativa chefer ute i verksamheten.
Vi är ett team på 15 personer mitt i en spännande förändringsresa. Här möts du av en prestigelös kultur som präglas av långsiktighet och trygghet. Vi jobbar tätt ihop, vilket ger dig snabbt stöd och korta beslutsvägar från en ledning som förstår din vardag.
Hos oss får du stort inflytande och blir en nyckelspelare i att forma vår framtida affär. Global Batterier är en av Nordens ledande leverantörer av kraftlösningar. Vi finns där driften måste fungera och där kvalitet är avgörande.
Redo för nästa steg? Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar löpande. Rekryteringen sker via Randstad. Vid frågor, kontakta gärna Hanna Wide på hanna.wide@randstad.se
eller Jeanette Walters på jeanette.walters@randstad.se
.
Ansvarsområden
Driva och ta ansvar för hela kundprocessen från analys och planering till förhandling, implementering och uppföljning.
Utveckla våra nyckelkunder och skapa tillväxt genom långsiktiga affärsplaner.
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva lönsam tillväxt.
Bygga starka relationer på flera nivåer inom kundens organisation.
Samarbeta tätt med interna funktioner för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Följa upp resultat, budget och nyckeltal samt säkerställa god marginalutveckling.Kvalifikationer
Några års erfarenhet av KAM-arbete eller B2B-försäljning.
Erfarenhet av teknisk försäljning eller närliggande branscher.
Förmåga att förstå tekniska lösningar och paketera dem affärsmässigt.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
B-körkort.
Vi söker dig som är en skicklig relationsbyggare med förmågan att skapa långsiktigt förtroende och lönsamma affärer för alla parter. Du är analytiskt lagd och arbetar strukturerat, men det som verkligen utmärker dig är din höga initiativförmåga. Du trivs med att arbeta självständigt, driver dina egna projekt och letar proaktivt efter nya affärsmöjligheter. Vidare har du en teknisk nyfikenhet som gör att du snabbt sätter dig in i hur våra lösningar kan skapa bäst nytta för våra kunders specifika behov.Om företaget
Global Batterier AB
Vi är en av Nordens ledande leverantörer av startbatterier, MC-batterier, traktionsbatterier och stationära batterier. Våra kunder och återförsäljare finns över hela Norden och huvudkontoret ligger i Länna industriområde, söder om Stockholm. Vi levererar batterier till allt från tillverkningsindustrier, telekomoperatörer, bildelskedjor till enskilda serviceställen och verkstäder. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Global Batterier AB Jobbnummer
9783210