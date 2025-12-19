Key Account Manager
Key Account Manager till Lowell Sverige AB
Lowell Sverige AB fortsätter att växa med nya strategiska partnerskap. I samband med att vi växer behöver vi stärka vår position mot våra nyckelklienter med en Key Account Manager (KAM).
Vi söker en affärsdriven KAM som kan ta ansvar för ett antal nyckelklienter med uppdraget att utveckla affären och stärka relationerna på ledningsnivå. Huvuduppdraget i KAM rollen blir att arbeta med Lowells hela produktutbud samt utveckla nuvarande affär och identifiera nya affärsmöjligheter hos befintliga och potentiella klienter.
Uppdraget summerat är att du ansvarar för att etablera Lowell som en strategisk affärspartner till nyckelklienter och att identifiera och implementera affärsmöjligheter hos nya klienter.
Du ingår i säljorganisationen och rapporterar till Sales Director Lowell Sweden som är placerad i Göteborg. Rollen innebär även internationella kontakter såväl internt som externt. Du kommer att få stor möjlighet att utvecklas och växa med bolaget i en expansiv fas. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i centrala Stockholm eller i Göteborg.
Välkommen med din ansökan redan idag och glöm inte att skicka med CV och personligt brev.
På grund av stundande Jul- och Nyårsledigheter kommer rekryteringen att fortsätta i början av januari 2026.
Vi söker dig med:
Vi söker en drivande person med förmåga att se affärsmöjligheter, som vågar utmana inlärda mönster inom försäljning i syfte att driva och utveckla Lowells affär. Du är uthållig och strukturerad och vet att försäljningsresultat kommer av hårt och långsiktigt arbete. Du är påläst och skicklig på att hantera och styra säljprocessen samt har förmågan att etablera täta och långsiktiga relationer med dina klienter. Genom din goda känsla för relationer bygger du ditt eget starka nätverk både externt och internt inom Lowell.
Erfarenhet inom kredithantering och/eller inkasso är meriterande. Vi tror att utan tidigare erfarenhet från inkassobranschen har du åtminstone 3-5 års erfarenhet av komplex tjänsteförsäljning på strategisk nivå. Du uttrycker dig flytande i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
För att lyckas behöver du vara genuint intresserad av affärer, ta egna initiativ och ha förmågan att driva en affär från prospektering till avslut. Du har även god kommunikativ förmåga, där du är van att leda affärsteamet i säljprocessen. Som person är du en lagspelare men har även förmågan att arbeta självständigt och processorienterat. I en ständigt föränderlig marknad ser vi att du är mycket strukturerad och där ett tekniskt intresse är meriterande.
En viktig pusselbit är dina personliga egenskaper som vi kommer lägga stor vikt vid i urvals- och intervjuprocessen.
Du kommer även att:
• Identifiera och driva projekt för nyförsäljning mot identifierade nya affärsmöjligheter.
• Säkerställa att vi har en väletablerad utvecklingsplan som även innefattar en tydlig samarbetsmodell med viktiga klienter.
• Utveckla och behålla relationer med beslutsfattare och andra nyckelpersoner på ledningsnivå och uppåt i organisationen.
• Bygga förståelse för klienternas strategier, affärsmodell, roadmap och underliggande utmaningar.
• Bjuda in till och utveckla klientteamen internt tillsammans med bland annat produktspecialister, Operations och IT.
• Samarbeta med övriga delar av Nordens kommersiella organisation.
Vad du får:
* Möjlighet att vara med och utveckla den svenska säljorganisationen framåt.
* Hybridarbete - det bästa av två världar: samarbete och fokus.
* Möjlighet att ladda om och återhämta dig med flera semesterdagar enligt vårt kollektivavtal, samt förkortade arbetsdagar i samband med högtider och röda dagar - mer tid för det som betyder mest.
* En kultur som hyllar dig och stöttar ditt välmående - för att du ska må bra, vara motståndskraftig och känna dig som bäst.
* Uppmuntran att vara ditt autentiska jag på jobbet - gå med i vårt engagerade medarbetarnätverk, Nordic DEI Network, och få kontakt med ett Community som stöttar dig.
Vilka är vi?
Vår mission är att göra krediter bättre för alla.
Lowell är ett av Europas ledande och mest respekterade företag inom kredithantering. Vi tror på vikten av goda relationer - både med våra klienter, deras kunder och våra medarbetare.
Vi vill lyssna och förstå kunderna, inte döma dem, så att vi kan hitta de mest rättvisa och prisvärda sätten att hjälpa dem betala sina skulder. Rättvisa genomsyrar allt vi gör. Vi tror att våra medarbetare är vår största tillgång och vi vill utveckla team som vill göra skillnad.
Vi firar framgångar, lär oss av motgångar, omfamnar förändring och gillar utmaningar. Hos oss får du en röst från dag ett i ett av Nordens mest dynamiska företag inom finanssektorn. Och var du än är på Lowell, gör du skillnad för miljontals människor som går igenom tuffa tider.
Redo att bli en del av oss?
På Lowell är vi engagerade i att hjälpa dig växa - både personligt och professionellt. Vi erbjuder verktyg, stöd och möjligheter för att du ska kunna forma din karriär och lyckas.
Vi välkomnar människor från alla bakgrunder och erfarenheter - om du brinner för att göra kredit bättre för alla, vill vi gärna höra från dig. Vår styrka ligger i våra medarbetare, och vi är stolta över att bygga inkluderande team med förmåner som hjälper alla att lyckas.
Om du behöver hjälp med din ansökan eller har frågor om anpassningar vi kan göra för att stötta dig under rekryteringsprocessen, kontakta gärna Petra Fryxell, på eller 072-741 15 79 - vi hjälper dig gärna.
