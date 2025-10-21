Key Account Manager
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Key Account Manager
Våran uppdragsgivare behöver utöka sitt team med kompetenta och drivna medarbetare! Är du en grym säljare med drivkraft och förmåga att driva dina egna idéer framåt? Då kan du vara bolagets nästa Key Account Manager!
Bolaget driver försäljning inom digital sportmedia, vilket innebär allt från bannerannonser till integrerade samarbeten, sponsorskap, tävlingar och SEM. Bolaget växer snabbt så är det viktigt att du är snabblärd och bidrar till utveckling framåt.
Bolaget är en svensk börsnoterad mediakoncern djupt rotad inom sport och spel, med fokus på Content och Media. Inom Content är bolaget en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med bolagets produktportfölj inom Media.
Mer om rollen
Som Key Account Manager ansvarar du både för att utveckla och för att maximera försäljningen av bolagets olika tjänster till kunderna. Du har kontinuerlig kontakt med kunder, i syfte att utveckla affärer med befintliga annonsörer men även prospektera och söka upp nya. Du driver försäljningen via mejl, kundbesök och även telefon. Arbetat kräver kunskap kring försäljning inom media, såväl direktkampanjer, programmatisk försäljning, kreativa konceptförsäljningar och rörliga format.
Ansvarsområden
• Identifiera och bearbeta nya och befintliga kunder
• Kundvård/uppföljning för att bygga en portfölj av återkommande kunder
• Bidra med förbättringar för att öka både din egen och företagets försäljning
• Att uppnå individuell budget
Den vi söker
• Ett proffs på försäljningsprocessens alla steg
• Mycket god förmåga att bygga starka relationer som genererar affärer
• Har sysslat med annonsförsäljning tidigare
• Erfarenhet att arbeta mot mediebyråer
• Förmåga att skapa förtroende och vara en god kommunikatör
• Nyfiken och genuint intresserad för kunders affärer
• Energisk, målinriktad och ett självständigt driv Publiceringsdatum2025-10-21Så ansöker du
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande!
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev via work@talentpartner.se
Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.
Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de absolut bästa kandidaterna.
Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9565890