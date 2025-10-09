Key Account Manager - Retail (vikariat)
Vill du vara med och driva affären i en framtidsbransch där hållbarhet, utveckling och cirkularitet står i centrum?
Vi söker dig som vill kombinera din strategiska säljförmåga med ett starkt affärsmannaskap och nyfikenhet på hållbarhetsfrågor. Hos oss får du en relationsbyggande roll där du leder och ingår i komplexa kundprojekt, utvecklar affärsrelationer och skapar nya möjligheter - i en bransch som är mitt i en spännande transformation.
Om rollen
Som Key Account Manager på Stena Recycling ansvarar du för några av våra viktigaste nyckelkunder inom Retail. Du leder affärsutveckling, driver upphandlingar och utvecklar vårt erbjudande tillsammans med kundteam både lokalt och centralt. Du har en nyckelroll i att paketera cirkulära lösningar och skapa affärer som gör skillnad - både för kunden, för oss och för samhället i stort.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Identifiera och driva affärsmöjligheter med nya och befintliga nyckelkunder
• Leda prospektering, upphandlingar och projekt
• Kartlägga affärspotential och skapa handlingsplaner
• Utveckla effektiva arbetssätt tillsammans med kundteam
• Kommunicera kundens behov internt och bidra till lösningsutveckling
Placering: Valfri Stena Recycling-filial i Sverige. Resor förekommer. Du rapporterar till Industry Manager. Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till mars 2026, med möjlighet till förlängning. Vi önskar tillträde till tjänsten snarast möjligt.
Vem är du?
Du är trygg i din kompetens, affärsdriven och har ett starkt självledarskap. Du är duktig på att skapa förtroende och bygga relationer, navigera komplexa beslutsstrukturer och utmana både kund och kollegor med nya perspektiv. Vidare har du förmågan att tänka konceptuellt, paketera erbjudanden och driva affärer från idé till genomförande.
Vi söker dig som har:
• 3+ års erfarenhet av KAM-roll inom Retail eller liknande bransch
• Erfarenhet av tjänsteförsäljning och komplexa affärsmodeller
• Högskoleutbildning eller motsvarande inom försäljning, ekonomi eller teknik
• Mycket kunskaper i svenska och engelska på affärsnivå
• Erfarenhet från återvinningsbranschen (starkt meriterande)
• Erfarenhet av CRM-system och matrisorganisation (meriterande)
• B-körkort
Vad vi erbjuder
Du kommer att bli en del av ett drivet och engagerat team där du får stora möjligheter att själv påverka både din vardag och bolagets framdrift inom ditt område. Runt dig har du kompetenta kollegor och tillsammans formar vi framtidens lösningar inom återvinning och cirkularitet. Som en del av en större koncern finns många möjligheter för dig som vill utvecklas, både individuellt och tillsammans med oss. Vi erbjuder vi dig konkurrenskraftig ersättning och trygga förmåner, läs mer här.
Vår rekryteringsprocess
Vi välkomnar ansökningar senast 2025-10-31. Vi går löpande igenom ansökningar och de som vi anser matchar rollen bäst kommer vi att bjuda in till en intervju. Vi genomför tester, tar referenser och gör en bakgrundskontroll i slutskedet av processen. Om du har några frågor under processen så är du varmt välkommen att höra av dig till Nathalie Dahlberg, Head of Industry Retail, på nathalie.dahlberg@stenarecycling.se
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 60 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
