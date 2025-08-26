Key Account Assistant
På Gina Tricot älskar vi att inspirera! Sedan starten 1997 har vi erbjudit de senaste trenderna för kvinnor i över 30 länder. Med cirka 145 butiker i fem europeiska länder, en växande e-handel inom Europa och ca 1 800 anställda strävar vi alltid efter att skapa en ny och spännande shoppingupplevelse.
Vår kultur bygger på värderingarna Passion & Commitment, Smartness, Challenge och Teamwork - värderingar som driver oss framåt. Oavsett om du arbetar på vårt kontor, butik eller på vårt lager, är vi alla del av samma resa för att skapa en inspirerande arbetsmiljö och leverera glädje till våra kunder.
Vi brinner för att sprida glädje och skapa en wow-faktor till alla vi möter. Mode är kul, och vårt mål är att sätta ett leende på allas läppar.
OM TJÄNSTEN Som Key Account Assistant kommer du att vara en del i att driva tillväxt och lönsamhet inom vår Wholesale affär. Du kommer arbeta nära Key Account Managers för att koordinera och stödja säljprocess, orderhantering, leveransplanering och leveransbevakning. VEM ÄR DU? Vi ser att du är van vid och känner dig bekväm med att ta snabba och beslutsamma åtgärder i linje med företagets mål och värderingar. Du drivs av att samarbeta nära andra avdelningar inom organisationen för att säkerställa en sömlös arbetsprocess. Vi lägger stor vikt vid att du är en teamspelare med entreprenöriellt sinne och förmåga att skapa och bibehålla positiva arbetsrelationer.Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Relevant utbildning och tidigare erfarenhet inom B2B/Wholesale är meriterande.
Noggrannhet och struktur i arbetsmetoder för att hantera komplexa uppgifter och deadlines.
Du behöver ha en administrativ förmåga och framförallt gilla att arbeta mycket administrativt.
Meriterande med kunskap i affärssystem som IFS och Centra samt god kunskap i officepaketet
Passion för mode och starkt engagemang för att leverera hög kvalitet i arbetet.
OM TJÄNSTEN
Anställningsform: Tillsvidaretjänst på heltid, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
OM PROCESSEN Vi kommer kalla till intervjuer löpande.
I slutskedet av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll i syfte att säkerställa en rättvis och trygg rekryteringsprocess. Kontrollen görs via Fortcheck, och du som kandidat identifierar dig själv med BankID och får ta del av resultatet innan det delas med rekryteraren.
VI ERBJUDER MER ÄN BARA ETT JOBB När du börjar din karriär hos oss, välkomnas du till ett team med fantastiska kollegor. I Gina Tricot Smile Academy får du inte bara kunskap om företaget och försäljningsteknik - du blir också en del av ett stort community och får möjlighet att knyta kontakter med andra likasinnade. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats där gemenskapen är stark och där du verkligen får känna dig som en del av laget. Hos oss får du också ta del av en förmånlig personalrabatt på vårt sortiment, friskvårdsbidrag och en trygg anställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
