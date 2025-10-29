Kebne söker Testautomatiserare!
Är du en skicklig testautomatiserare som drivs av att lösa tekniska utmaningar och skapa lösningar? På Kebne får du chansen att dela din kompetens, utvecklas i din roll och vara en del av ett passionerat team. Med fokus på innovation, stark gemenskap och frihet under ansvar är detta en möjlighet du inte vill missa.
Kebne är ett familjärt konsultbolag med en stark passion för IT. Företaget präglas av en entreprenörsanda där medarbetare inte bara driver kunduppdrag utan också får erbjudande om delägarskap i produktbolaget Kebne Labs.
Kebne sätter medarbetaren i fokus med en företagskultur som uppmuntrar samarbete, utveckling och kreativ frihet. Med flexibla arbetstider, sex veckors semester och delägarskap i Kebne Labs, erbjuds du inte bara en arbetsplats utan en långsiktig karriärmöjlighet.
Om teamet & rollen
På Kebne kommer du få kollegor som brinner lika mycket för testautomatisering som du. Du blir en del av ett kunnigt och engagerat team som brinner för att leverera högkvalitativa lösningar.
Dina arbetsuppgifter som IT-konsult på Kebne kommer att variera beroende på uppdrag samt dina kunskaper och tidigare erfarenheter men kommer till exempel att vara:
Testautomatisering gentemot API:er/Web/Mobil.
Ta ett stort ansvar för uppdraget hos kund och komma med nya idéer och kreativa lösningar på problem och utmaningar som uppstår i arbetet
Om dig
Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta och bidra till gemensamma mål. Med din initiativförmåga och lösningsorienterade inställning tar du dig an utmaningar med kreativitet och driv. Samtidigt är du noggrann och kommunikativ, vilket gör att du enkelt kan förklara komplexa problem för både tekniska och icke-tekniska kollegor.Kvalifikationer
Relevant utbildning inom datateknik, systemvetenskap eller liknande.
Minst 4 års erfarenhet av testautomatisering.
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av moderna testverktyg och språk som Python eller Golang.
Erbjudande
Kebne erbjuder bland annat följande:
En familjär konsultmiljö med stark sammanhållning.
Delägarskap i produktbolaget Kebne Labs för att skapa egna produkter vid sidan av ordinarie uppdrag.
Generösa förmåner: friskvårdsbidrag, 6 veckors semester, privat sjukvårdsförsäkring och tjänstepension.
Frihet under ansvar med flexibel arbetstid och personlig valfrihet kring teknisk utrustning.
Fast lön med provisionsbaserat tillägg och utvecklande uppdrag för både teknisk och professionell tillväxt.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss.
