KBT terapeut till Sävik behandlingshem
2025-09-18
Om Viljan Sävik
Viljans behandlingshem Sävik har sedan 1994 hjälpt individer att skapa hållbara livsmönster. Vi erbjuder behandling för män i åldern 18-55 år med inriktning mot missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.
Vi utgår från KBT som metod i vår behandling och nu söker vi ytterligare en KBT-terapeut till vårt arbete.
Om rollen
Som KBT-terapeut håller du grupper och föreläsningar inom KBT, våra manualbaserade teman: missbruk/beroende, kriminalitet, våld och aggressivitet, samt livsteman. Vår metod är KBT-baserad behandling med mål att höja klientens funktionsnivå. Behandlingen är evidensbaserad och anpassad efter socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer.
Vem är det vi söker?
Vi söker en utbildad KBT-terapeut steg 1
Utbildning KBT-terapeut (steg 1) är ett krav
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom missbruksvård
Erfarenhet av arbete inom HVB verksamhet/ behandlingsverksamhet
Erfarenhet av arbete inom kriminalvård
Utbildning i motiverande samtal
Att ge våra klienter en trygg miljö liksom att skapa ett engagerande och positivt arbetsklimat för medarbetare är viktigast för oss och vi fäster därför stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Lyhörd, ansvarsfull, flexibel och lugn är egenskaper vi värdesätter högt.
Vi erbjuder
Ett dynamiskt och roligt arbete där du får använda många olika förmågor.
En arbetsroll med möjlighet att påverka och ytterligare utveckla en fin och expansiv verksamhet och bidra till enskilda individers nästa positiva steg i livet
Regelbunden kompetensutveckling
Friskvård 2000kr/år samt tillgång till vår förmånsportal. AttendoPlus, via Benifex
Kollektivavtal
Rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 30 November 2025, men rekrytering och urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden. Vi välkomnar dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Före anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
För frågor om tjänsten, kontakta Verksamhetschef, Diana Heidenborg på: diana.heidenborg@viljan.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Viljan Viljan är en del av Attendo, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder friskvård och andra förmåner, samt interna utbildningsmöjligheter och kollektivavtal.
