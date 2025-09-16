Kategoriansvarig inköpare
OIO Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda strategiska inköpsinitiativ i en internationell miljö? I samarbete med vår partner söker vi nu en Kategoriansvarig inköpare med stark teknisk förankring som får en nyckelroll i att driva sourcing-aktiviteter, stärka leverantörsrelationer och bidra till hållbarhet och kostnadseffektivitet i bolagets tekniska materialinköp.
Om rollen
I rollen som Kategoriansvarig inköpare blir du ansvarig för att leda inköpsaktiviteter inom produktionsutrustning och tekniska material. Du kommer att arbeta nära både globala och regionala kategoriteam samt stötta interna projektorganisationer med kommersiella analyser och marknadsinsikter. Uppdraget innebär att implementera den globala inköpsstrategin på regional nivå och säkerställa en leverantörsbas som är långsiktigt hållbar, kostnadseffektiv och innovativ.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Utforma, implementera och driva regionala inköpsstrategier baserade på affärsbehov och marknadsutveckling.
Leda upphandlingar inom CAPEX och tekniska material samt förhandla avtal med strategiska leverantörer.
Följa upp leverantörers prestation och utveckla långsiktiga relationer genom regelbundna utvärderingar.
Bidra till projekt inom engineering, produktion och tekniska tjänster med kommersiella analyser och riskbedömningar.
Identifiera och driva initiativ för kostnadsoptimering, standardisering och processförbättring.
Implementera hållbarhetskrav i inköpsprocessen och säkerställa att leverantörer lever upp till PMI:s Responsible Sourcing Principles.
Säkerställa efterlevnad av lagar, interna policys och EHS-krav samt delta i interna och externa revisioner.
Vi söker dig som
Har en universitetsutbildning inom ekonomi, finans, supply chain management eller teknik.
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Har minst 5 års erfarenhet av inköp, supply chain eller tekniska projekt.
Har goda IT-kunskaper, särskilt inom Excel, PowerPoint och Word.
Förstår Procure-to-Pay/Source-to-Pay-processer och har finansiell samt juridisk grundförståelse.
Vi ser gärna att du är en driven och lösningsorienterad person med god förmåga att leda projekt och samarbeta med många olika intressenter. Du har stark kommunikativ förmåga, kan påverka och övertyga på hög nivå och trivs i en internationell miljö där förändring och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Meriterande är erfarenhet av att arbeta med komplexa CAPEX-projekt eller inom en global matrisorganisation.
Om anställningen
Detta är initialt ett konsultuppdrag via OIO på 6 månader med goda möjligheter till förlängning.
Omfattning: Heltid
Start: 1/10-2025
Placering: Göteborg, möjlighet till hemarbete upp till 2 dagar per vecka.
Lön: Fast lön Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9512290