Kassapersonal
Far Food AB / Kassapersonalsjobb / Piteå Visa alla kassapersonalsjobb i Piteå
2026-07-14
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Restaurang Popolare söker kassapersonal.
Du som söker ska kunna jobba i team. Att vara social och trevlig är ett måste. Tidigare erfarenhet efterfrågas men om du har det lätt att lära dig så går det säkert bra. Vi börjar med en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning och tillsvidareasntällning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
Mobil: 0764002060
E-post: farfoodab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassapersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Far Food AB
(org.nr 559170-7202)
Munksundsvägen 29 (visa karta
)
941 53 PITEÅ Arbetsplats
Restaurang Popolare Kontakt
Hussein Rezai farfoodab@gmail.com 0764002060 Jobbnummer
10002435