Kassapersonal

Far Food AB / Kassapersonalsjobb / Piteå
2026-07-14


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Restaurang Popolare söker kassapersonal.
Du som söker ska kunna jobba i team. Att vara social och trevlig är ett måste. Tidigare erfarenhet efterfrågas men om du har det lätt att lära dig så går det säkert bra. Vi börjar med en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning och tillsvidareasntällning.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
Mobil: 0764002060
E-post: farfoodab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassapersonal".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Far Food AB (org.nr 559170-7202)
Munksundsvägen 29 (visa karta)
941 53  PITEÅ

Arbetsplats
Restaurang Popolare

Kontakt
Hussein Rezai
farfoodab@gmail.com
0764002060

Jobbnummer
10002435

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