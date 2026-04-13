Kassapersonal
2026-04-13
Vi söker nu nya deltidsmedarbetare till vårt engagerade team. Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där samarbete och service står i fokus.
Arbets tider:
Tjänsten gäller vardagar kl. 10:30-13:30.Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och hantera kassan
Servera mat
Förbereda och packa take away-beställningar
Stötta kollegor och bidra till ett smidigt arbetsflöde
Vem är du?
Du är utåtriktad och gillar att hjälpa andra
Du kan hantera stressiga situationer på ett lugnt sätt
Du är noggrann och pålitlig
Du fungerar bra i grupp och bidrar till bra stämning
Du har möjlighet att arbeta vardagar under angivna tider
Låter det intressant? Hör av dig - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: simella.koria@gmail.com Arbetsgivare Restaurang K555 AB
(org.nr 559249-4172)
Slakterigatan 4 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Arbetsplats
K555 AB, Restaurang Kontakt
Simella Gaoria simella.koria@gmail.com 0735166354 Jobbnummer
9851700