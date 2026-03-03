Kassamedarbetare - extra / vid behov

Next u AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-03-03


Vill du vara med och jobba mot att bli Europas bästa matbutik?

Om rollen

Som kassamedarbetare arbetar du med:

Kassaarbete och betalflöden

Personligt, professionellt och varmt kundbemötande

Att bidra till en positiv upplevelse för varje kund - från första hälsning till avslut

Aktivt arbete mot butikens vision, mål och kvalitetsnivå

En del av varje arbetspass (ca 2 timmar) arbetar du som entrévärd, där du:

Välkomnar kunder med ett leende och skapar en positiv första känsla

Delar ut kundkorgar och finns tillgänglig för frågor

Bidrar till ett lugnt, välkomnande flöde in i butiken

Ser till att varje gäst får en trygg och bra start på sitt besök

Arbetstider

32 timmar per vecka

Arbetspassen är oftast förlagda mellan kl. 11.00-20.00, med varierande längd

Varannan helg: lördag & söndag kl. 11.00-20.00

Vem söker vi?

Vi söker dig som:

Brinner för service och mötet med människor

Är trygg, lugn och professionell även när tempot är högt

Har ett positivt förhållningssätt och gillar att arbeta mot gemensamma mål

Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad

Trivs med att vara butikens ansikte utåt

Tidigare erfarenhet av kassaarbete eller butik är ett krav, men rätt inställning och servicekänsla är viktigast.

Vi erbjuder

En tydlig roll med stort fokus på kundupplevelse

En arbetsplats där bemötande och kvalitet prioriteras

Ett sammansvetsat team som arbetar mot samma vision

Möjlighet att utvecklas inom butik och service

Är detta rätt utmaning för dig?

Urvalet sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.

Du bli anställd direkt av Ica Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar med Higher och Jakob Hemvik. tillträde snarast eller enligt ök.

Jakob.hemvik@higher.nu

Välkommen till Ica Kvantum Liljeholmen och en rolig resa!

Om Ica Kvantum Liljeholmen

Vårt mål är att vara Europas främsta livsmedelsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Next U AB (org.nr 556898-4180)
117 63  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
ICA Kvantum Liljeholmen

Jobbnummer
9775425

