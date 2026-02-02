Kassabiträde
2026-02-02
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Restaurangbiträde sökes till Chili Thai
Chili Thai, stadens äldsta restaurang med genuint asiatiskt kök, söker nu ett restaurangbiträde som vill bli en del av vårt härliga team!
Vi är en omtyckt restaurang med lunchbuffé, kvällsservering och karaoke på helgerna. Hos oss är stämningen familjär, tempot ibland högt och kärleken till mat och service alltid i fokus.
Arbetsuppgifter:
• Huvudsaklig uppgift är att stå i kassan och sköta om beställningar med ett bra bemötande till våra kunder
* Disk och enklare köksuppgifter
* Städning och hålla restaurangen ren och trivsam
* Hjälpa till där det behövs - vi jobbar som ett team och kunna jobba självständigt
Vi söker dig som:
* Är positiv, serviceinriktad och stresstålig
* Gillar att arbeta med människor
* Är ansvarstagande och punktlig
* Kan arbeta dag, kväll och helg
* Har erfarenhet från restaurang (meriterande men inget krav)
Bra svenska i både tal och skrift
Vi erbjuder:
* Ett tryggt och trevligt arbetsklimat
* Ett sammansvetsat team
* Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
* En arbetsplats med mycket energi, musik och glädje
Arbetsplats: Chili Thai
Anställningsform: Heltid/deltid (kan anpassas)
Tillträde: Omgående. Provanställning i 3 månader.
Ansökan:
Skicka din ansökan med kort presentation till info@chilithaiuddevalla.se
Välkommen till Chili Thai - där mat, människor och gemenskap möts! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: Info@chilithaiuddevalla.se
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.chilithaiuddevalla.se
9718916