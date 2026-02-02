Kassabiträde

Chili Thai Uddevalla / Restaurangbiträdesjobb / Uddevalla
2026-02-02


Restaurangbiträde sökes till Chili Thai

Chili Thai, stadens äldsta restaurang med genuint asiatiskt kök, söker nu ett restaurangbiträde som vill bli en del av vårt härliga team!

Vi är en omtyckt restaurang med lunchbuffé, kvällsservering och karaoke på helgerna. Hos oss är stämningen familjär, tempot ibland högt och kärleken till mat och service alltid i fokus.

Arbetsuppgifter:

• Huvudsaklig uppgift är att stå i kassan och sköta om beställningar med ett bra bemötande till våra kunder
* Disk och enklare köksuppgifter
* Städning och hålla restaurangen ren och trivsam
* Hjälpa till där det behövs - vi jobbar som ett team och kunna jobba självständigt

Vi söker dig som:
* Är positiv, serviceinriktad och stresstålig
* Gillar att arbeta med människor
* Är ansvarstagande och punktlig
* Kan arbeta dag, kväll och helg
* Har erfarenhet från restaurang (meriterande men inget krav)
Bra svenska i både tal och skrift

Vi erbjuder:
* Ett tryggt och trevligt arbetsklimat
* Ett sammansvetsat team
* Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
* En arbetsplats med mycket energi, musik och glädje

Arbetsplats: Chili Thai
Anställningsform: Heltid/deltid (kan anpassas)
Tillträde: Omgående. Provanställning i 3 månader.

Ansökan:
Skicka din ansökan med kort presentation till info@chilithaiuddevalla.se

Välkommen till Chili Thai - där mat, människor och gemenskap möts!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: Info@chilithaiuddevalla.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Chili Thai Uddevalla, http://www.chilithaiuddevalla.se

Jobbnummer
9718916

