Kasai restaurang
Shimons AB / Restaurangbiträdesjobb / Norrköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Norrköping
2026-08-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shimons AB i Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Diskare sökes till Kasai i Norrköping
Kitchin by Kasai är en japansk restaurang och cocktailbar mitt i centrala Norrköping.
Hos oss serverar vi en bred meny med bland annat Bowls, Grill, Sushi och Izakaya, inspirerat av Japans bakgator och små gränder. Här möts våra gäster av en pulserande och stimmig miljö som passar lika bra för lunch och AW som för en härlig middag.
Nu söker vi en diskare till vårt team!
Tycker du om att arbeta i högt tempo, är noggrann och inte rädd för att hugga i där det behövs? Då kan du vara den vi söker!
Arbetet:
Som diskare är du en viktig del av vårt team och ser till att köket och restaurangen kan flyta på även när tempot är som högst. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är disk, rengöring och att hålla ordning i diskrum och köksutrymmen. Du kommer även att hjälpa köksteamet med olika förberedelser inför och under service, exempelvis enklare råvaruhantering, förberedelse av ingredienser och andra praktiska uppgifter i köket. Hos oss hjälps vi åt och arbetar tillsammans som ett team.
Vem söker vi:
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och trivs med ett högt arbetstempo. Du är noggrann, ser vad som behöver göras och tycker om att arbeta tillsammans med andra.
Tidigare erfarenhet av disk eller restaurang är meriterande, men det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och vilja att lära dig.
Vi erbjuder:
Du blir en del av ett härligt team där alla arbetar tillsammans för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster. Arbetet är framför allt förlagt till kvällar och helger och anställningen inleds med provanställning.
Skicka in ditt CV och berätta gärna kort om dig själv, eventuell tidigare erfarenhet och varför du vill jobba hos oss.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan och kanske välkomna dig till teamet på Kasai! 🥢 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
e-post
E-post: norrkoping@kitchin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "disk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shimons AB
(org.nr 559186-7360) Arbetsplats
Kitchin by Kasai Jobbnummer
10022295