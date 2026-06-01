Karusellvärd
Som Karusellvärd på Leksand Sommarland blir du en del av kärnan i våra gästers upplevelse. Här arbetar du mitt i sommarens äventyr där skratt, pirr i magen och minnesvärda ögonblick är vardag. Du bidrar aktivt till att skapa en härlig stämning i parken och är en trygg punkt för gäster i alla åldrar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bemanna och manövrera karuseller
Informera gäster om rutinerna som gäller för aktuell karusell
Bidra till att gästerna får en rolig, minnesvärd och säker upplevelse
Utföra dagliga säkerhetskontroller
Gästservice
Vi söker dig som är en stjärna på gästbemötande och trivs när det är högt tempo. Vi förväntar oss att du är flexibel, noggrann och mån om att skapa en säker upplevelse för både gäster och kollegor. Du är en lagspelare som hjälper till där det behövs och bidrar till en härlig stämning i teamet. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och engelska. Du är minst 18 år kopplat till myndighetskrav för karusellerna.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Varje dag hos oss bjuder på nya äventyr, där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för både gäster och varandra. Vi tror på att ha kul på jobbet och anordnar massor av härliga personalkvällar – en perfekt chans att koppla av, ha roligt och umgås med dina kollegor. Här hittar du inte bara ett jobb, utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter Sommarlands öppettider, generellt mellan 09:30-18:30 veckans alla dagar. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.
Om oss Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även vår femstjärniga camping och stugby Leksand Resort, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp – Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
https://jobb.leksandresort.se
Siljansvägen 75 (visa karta
)
793 90 LEKSAND Arbetsplats
Leksand Resort
