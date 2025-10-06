Kartingenjör
2025-10-06
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Kartingenjör till sjökortsproduktionmed placering i Norrköping
Uppdatering och kvalitetshöjning av sjökortsprodukter
Som kartingenjör arbetar du med kvalitetshöjning av våra sjökortsprodukter.
Du kommer att tillhöra Hydrografiska data som är en grupp inom affärsområde Sjögeografi. I arbetsuppgifterna ingår att uppdatera sjökortsdatabasen genom införande av sjömätningsresultat och uppdatering av nautiska objekt som prickar och bojar liksom att leverera uppdateringar av elektroniska sjökort. Arbetet innefattar till stor del kartografi och generalisering av data för att skapa tydliga och läsbara sjökort med säker sjöfart i fokus. Det mesta av arbetet utförs i GIS-programvaran CARIS HPD som är vårt primära produktionssystem.
Du kommer även erbjudas möjlighet till att delta i utvecklingsarbete för att effektivisera dagens sjökortsproduktion genom ständiga förbättringar samt införanden av nya typer av sjökortsprodukter. Du utför arbetet självständigt, samtidigt som du har mycket dialog och samverkan med dina kollegor kring bland annat arbetssätt, kartografi och korrekturläsning.
Sjögeografisk information är en central del i Sjöfartsverkets arbete för ett effektivt och hållbart sjötransportsystem. Ett av affärsområde Sjögeografis mål är att göra den sjögeografiska informationen tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt för samhället i övrigt. Vi är, precis som övriga Sjöfartsverket, ISO-certifierade och arbetar utifrån fastställda processer och rutinbeskrivningar.
Vem är du?
Vi söker dig som har lägst YH/KY-utbildning inom geografiska informationssystem eller kartografi, alternativt har du lägst examen från treårigt tekniskt gymnasium kombinerat med minst tre års arbetslivserfarenhet inom kartproduktion. Du är van att arbeta i modernt GIS-system, till exempel ArcGIS eller motsvarande. Du måste behärska både svenska och engelska i tal och skrift, då våra manualer och instruktioner finns på båda språken och en del extern kommunikation sker på engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av följande:
• Arbetslivserfarenhet inom kartproduktion
• Arbete med redigering i geografiska databaser
• Förbättringsarbete och metodutveckling
Det är även meriterande om du har nautisk erfarenhet som fritidsseglare och innehar förar- eller kustskepparintyg.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du är noggrann, kvalitetsmedveten och självgående. Du har en god analytisk förmåga och slutför ditt arbete inom uppställda tidsramar. Du samarbetar på ett lyhört och kommunikativt sätt och är bra på att både ge och ta konstruktiv feedback. Det är också viktigt att du kan skapa förtroendefulla relationer med interna roller/funktioner. Andra värdefulla egenskaper för att bidra till att driva verksamheten framåt är prestigelöshet, proaktivitet och engagemang.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning, som ska tillsättas snarast.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Intervjuer kommer att ske via Skype under vecka 46 och 47.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Upplysningar:
Chef Hydrografiska data Samuel Laurell 010-478 64 28 eller samuel.laurell@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Publiceringsdatum2025-10-06
Registrera din ansökan senast 2 november 2025.
Diarienummer: 25-05632
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.
