Karriärcoach till Eyes4work i Kristinehamn
2025-09-23
Eyes4work startades med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning, matchning och rekrytering är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Idag finns eyes4work på över 50 orter i Sverige och vårt uppdrag är att ge alla människor oavsett bakgrund och behov en möjlighet som tar individen vidare till sitt nästa mål och sin nya framtid.Om tjänsten
Som eyes4works karriärcoach arbetar du tillsammans med dina kollegor i våra olika uppdrag inom matchning/rekrytering.
Du skall i din tjänst handleda och matcha arbetssökande mot jobb eller vidare mot studier. Du drivs av att jobba med människor med olika bakgrunder och behov och ser lösningar för individer. Du bör drivas av mål, uppföljning och resultat.
Att etablera företagskontakter är för dig givet och något som du upplever både roligt och utmanande.
Tjänsten är på 75% med chans att på sikt bli till en heltidsanställning. Profil
Vi söker dig som är självgående, driven och engagerad i andra människor, en relationsskapare med erfarenhet av jobbmatchning.
Du skall dessutom ha eftergymnasial utbildning och erfarenhet genom något av följande alternativ:
• Alternativ 1 Utbildningsbakgrund
Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system).
Arbetslivserfarenhet:
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
• Alternativ 2 Utbildningsbakgrund
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet:
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och grupp-psykologi.
• Karriärvägledning.
Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.
• B-Körkort samt tillgång till bil
• Svenska: flytande i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet inom försäljning
• Utbildning inom försäljning
• Erfarenhet av arbete gentemot myndighet
Vi lägger stor vikt vid din personlighet i denna rekrytering.
Urval görs löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista svarsdag. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
