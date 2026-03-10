Karriärcoach
Jobbie Bemanning AB / Personaltjänstemannajobb / Sölvesborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Sölvesborg
2026-03-10
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbie Bemanning AB i Sölvesborg
Karriärcoach - Jobbie Sverige AB
Plats: Sölvesborg
Omfattning: 75-100 %
Anställningsform: Tillsvidare (eller tidsbegränsad enligt överenskommelse)
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 25 mars
Referens: Karriärcoach Sölvesborg
Ansökan skickas till: nadia@jobbie.sePubliceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Jobbie Sverige AB hjälper människor vidare i arbetslivet. Nu söker vi en engagerad karriärcoach till Sölvesborg.
Som karriärcoach är du en nyckelperson som stöttar deltagare i att hitta arbete, utvecklas och nå sina mål. Du arbetar nära både deltagare och arbetsgivare, bygger relationer och skapar verkliga möjligheter på den lokala arbetsmarknaden.Arbetsuppgifter
• Coachning och stöd i jobbsökande och karriärutveckling
• Matchning mot arbetsgivare och uppföljning
• Kontakta företag och bygga nätverk i Sölvesborg med omnejd
• Bidra till ett professionellt och välkomnande kontor
• Samarbeta med kollegor och bidra till utveckling av arbetssätt
Vi söker dig som
• Har flytande svenska och engelska (andra språk är meriterande)
• Är självgående, drivande och engagerad i att hjälpa andra
• Har lätt för att skapa relationer och nätverk
• Är positiv, lösningsfokuserad och motiverad
• Har erfarenhet av jobbmatchning, coachning, pedagogik eller folkbildning (meriterande)
Krav för att kunna arbeta hos oss
Alternativ 1:
• Högskoleutbildning om minst 180 hp
• Minst 2 års heltidsarbetslivserfarenhet
Alternativ 2:
• Minst 3 års heltidsarbetslivserfarenhet inom relevanta yrken (ex. arbetsledning, rekrytering, coachning, yrkesvägledning, HR)
• Minst 1 års eftergymnasial utbildning med godkänt resultat
Vi erbjuder
• Flexibilitet och frihet under ansvar
• En varm och stöttande teamkänsla
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att växa och påverka arbetssätt
• En roll där du verkligen gör skillnadSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev där du beskriver varför du vill arbeta som karriärcoach samt vilket kravalternativ du uppfyller.
Märk ansökan: "Karriärcoach - Sölvesborg"
Observera: Endast kandidater som går vidare i processen kontaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
nadia@jobbie.se
E-post: nadia@jobbie.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karriärscoach Sölvesborg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobbie Bemanning AB
(org.nr 559520-7191) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nadia Bouselmi nadia@jobbie.se 0760056751 Jobbnummer
9787058