Kappa Bar Örebro söker extra kock!
2025-08-12
Är du en passionerad kock som vill vara en del av ett härligt team? Kappa Bar, Sveriges ledande gamingbar och restaurangkedja, söker nu en extra kock till vårt kök i Örebro på timanställning.
Sedan vi öppnade vår första restaurang i Göteborg 2016 har vi expanderat till 9 restauranger runt om i Sverige. Nu letar vi efter en duktig och engagerad kock som vill vara med och bidra till en grym matupplevelse för våra gäster.
Din roll:
Som kock hos oss på Kappa Bar blir du en viktig del av köksteamet. Ditt arbete kommer att innebära:
Tillagning och servering av rätter med fokus på kvalitet och smak.
Samarbete med köksteamet för att säkerställa en smidig service.
Att hålla ordning och reda i köket och följa våra hygienrutiner.
Vem är du?
Du har erfarenhet av att arbeta i restaurangkök.
Du är organiserad, serviceinriktad och har en positiv attityd.
Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har öga för detaljer.
Kockutbildning är meriterande, men inte ett krav - viktigast är att du har rätt inställning och erfarenhet.
Är du redo att bli en del av vårt köksteam? Skicka in ditt CV till orebro@kappabar.se
och bli en del av vårt växande team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
