Kantpressoperatör
Fors Industrier AB Fiab / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ragunda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ragunda
2026-02-09
, Sollefteå
, Kramfors
, Ånge
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fors Industrier AB Fiab i Ragunda
Fors Industrier AB växer och vi söker efter fler engagerade medarbetare.
Vi behöver förstärka vår svetsavdelning med en kantpressoperatör.
Personen vi söker har/är
Erfarenhet av kantbockning och arbete i kantpress
Kvalitetsmedveten och självgående
God kunskap i ritningsläsning
Meriterande om du har erfarenhet av CNC-styrda kantpressar
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: info@forsindustrier.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kantpressoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fors Industrier AB Fiab
(org.nr 556092-1776) Jobbnummer
9732727