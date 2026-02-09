Kantpressoperatör

Fors Industrier AB Fiab / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ragunda
2026-02-09


Fors Industrier AB växer och vi söker efter fler engagerade medarbetare.
Vi behöver förstärka vår svetsavdelning med en kantpressoperatör.
Personen vi söker har/är
Erfarenhet av kantbockning och arbete i kantpress
Kvalitetsmedveten och självgående
God kunskap i ritningsläsning

Meriterande om du har erfarenhet av CNC-styrda kantpressar
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: info@forsindustrier.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kantpressoperatör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fors Industrier AB Fiab (org.nr 556092-1776)

Jobbnummer
9732727

