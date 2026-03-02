Kantpressare till Kullarp i Gnosjö

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo
2026-03-02


Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö med fokus på kvalitet och noggrannhet? Nu söker vi en industriarbetare till teamet på Kullarp!

Publiceringsdatum
2026-03-02

Arbetsuppgifter
Som kantpressare hos Kullarp kommer du främst att arbeta med bockning av plåt i kantpressmaskiner. Arbetet kräver god ritningsläsning, noggrannhet och ett kvalitetstänk i varje moment. Du blir en viktig del av produktionen och samarbetar tätt med kollegor inom tillverkning, montering och svets. Som kantpressare arbetar du i en varierad produktion där du får använda din tekniska förmåga och utvecklas inom moderna maskinsystem.

I rollen kommer du bland annat att:

Ställa in och köra kantpressar

Arbeta med både manuell och robotstyrd pressning

Hantera olika material och detaljer i en bred produktflora

Utveckla dina kunskaper inom programmering av kantpressar

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkningsindustrin, gärna med bakgrund som kantpressare eller liknande roll.

Du är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande.

Du trivs i både självständigt arbete och samarbete med kollegor.

Du är tekniskt intresserad, strukturerad och lösningsorienterad.

Meriterande:

Du har erfarenhet inom plåtindustrin

Du har tidigare erfarenhet av manuell svetsning: MIG, MAG och TIG

OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som uthyrd konsult. Det finns goda möjligheter till fastanställning hos kund efter sex månader har passerat.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se.
Plats: Gnosjö

Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Arbetstider: Dagtid med möjlighet att jobba extra vid behov

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
331 34  VÄRNAMO

Arbetsplats
Kullarp Sweden AB

Kontakt
William Maklin
william.maklin@eterni.se

Jobbnummer
9772394

