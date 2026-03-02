Kantpressare till Kullarp i Gnosjö
2026-03-02
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö med fokus på kvalitet och noggrannhet? Nu söker vi en industriarbetare till teamet på Kullarp!Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som kantpressare hos Kullarp kommer du främst att arbeta med bockning av plåt i kantpressmaskiner. Arbetet kräver god ritningsläsning, noggrannhet och ett kvalitetstänk i varje moment. Du blir en viktig del av produktionen och samarbetar tätt med kollegor inom tillverkning, montering och svets. Som kantpressare arbetar du i en varierad produktion där du får använda din tekniska förmåga och utvecklas inom moderna maskinsystem.
I rollen kommer du bland annat att:
Ställa in och köra kantpressar
Arbeta med både manuell och robotstyrd pressning
Hantera olika material och detaljer i en bred produktflora
Utveckla dina kunskaper inom programmering av kantpressar
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkningsindustrin, gärna med bakgrund som kantpressare eller liknande roll.
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande.
Du trivs i både självständigt arbete och samarbete med kollegor.
Du är tekniskt intresserad, strukturerad och lösningsorienterad.
Meriterande:
Du har erfarenhet inom plåtindustrin
Du har tidigare erfarenhet av manuell svetsning: MIG, MAG och TIG
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som uthyrd konsult. Det finns goda möjligheter till fastanställning hos kund efter sex månader har passerat.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se
Plats: Gnosjö
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid med möjlighet att jobba extra vid behov
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Kullarp Sweden AB Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
9772394