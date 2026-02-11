Kantpressare sökes
Prowork Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trollhättan Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trollhättan
2026-02-11
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Uddevalla
, Färgelanda
, Vara
eller i hela Sverige
Kantpressare sökes!
Är du en erfaren kantpressare som söker nya utmaningar? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där ditt hantverk och noggrannhet uppskattas? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en kantpressare till en av våra kunder i Brålanda. Kunden är ett framstående företag inom sin bransch och erbjuder en trivsam arbetsmiljö med möjlighet att växa och utvecklas. Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
I rollen som kantpressare kommer du att:
Arbeta med kantpressmaskiner för att forma och bearbeta plåt.
Säkerställa att slutprodukten håller hög kvalitet enligt kundens specifikationer.
Läsa och tolka ritningar för att utföra arbetet korrekt.
Vi söker dig som
Har god erfarenhet av kantpressning och är självgående i arbetet.
Är en lagspelare som samtidigt trivs med att ta eget ansvar.
Har god förståelse för svenska i tal och skrift
Plats: Brålanda
Vad vi erbjuder
En trygg anställning hos en stabil arbetsgivare.
Möjlighet att arbeta i ett engagerat team med skickliga kollegor.
Konkurrenskraftiga villkor.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att söka.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9735719