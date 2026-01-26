Kantpressare/Plåtformare
2026-01-26
Din roll
Som kantpressare/plåtformare på vår plåtverkstad blir du en viktig del av vårt team på cirka 30 medarbetare som arbetar med plåtbearbetning. I din roll kommer du att arbeta med en kantpressmaskin för att forma plåtartiklar till både militära och civila flygplan. Arbetet innebär att bearbeta metaller såsom aluminium, titan och rostfritt stål genom att bocka materialet över bockningsverktyg för att säkerställa rätt form inför montering. Utöver formningen ingår även uppgifter som gradning, borrning och putsning.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete med kantpressmaskin och formning av plåt. Du trivs med att arbeta i team och har en god förståelse för hur samarbete bidrar till ett effektivt och välfungerande arbete. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att planera och driva ditt arbete framåt på egen hand.
Som person är du noggrann, strukturerad och har ett starkt kvalitetstänk. I rollen kommer du på sikt att ansvara för att kontrollera och godkänna ditt eget arbete, vilket ställer krav på både precision och ansvarskänsla.
Övriga krav för tjänsten:
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* God datorvana.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
